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Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:50

Updated Сегодня, 17:50

В Ростовской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Высший ранг пожарной опасности объявили спасатели в Ростовской области 3 и 4 сентября

3 сентября 2023, 17:48
Фото: 1MI
В Ростовской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность
В Ростовской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность 3 и 4 сентября, предупредили в региональном МЧС.

В Ростовской области 3 и 4 сентября объявлен высший класс — чрезвычайный — класс пожарной опасности. Местных жителей попросили проявить предельную осторожность и внимательность.

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Во время чрезвычайной пожарной опасности не рекомендуется жечь мусор, также запрещено бросать в сухую траву спички и окурки. При малейших признаках возникновения пожара необходимо сразу же звонить в МЧС.

Напомним, сегодня пожар вспыхнул в частном доме на Северном в Ростове.

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#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#МЧС России по Ростовской области#Пожароопасность в Ростовской области
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