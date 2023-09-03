Высший ранг пожарной опасности объявили спасатели в Ростовской области 3 и 4 сентября

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
В Ростовской области 3 и 4 сентября объявлен высший класс — чрезвычайный — класс пожарной опасности. Местных жителей попросили проявить предельную осторожность и внимательность.
Во время чрезвычайной пожарной опасности не рекомендуется жечь мусор, также запрещено бросать в сухую траву спички и окурки. При малейших признаках возникновения пожара необходимо сразу же звонить в МЧС.
Напомним, сегодня пожар вспыхнул в частном доме на Северном в Ростове.