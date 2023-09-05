Казачий этнопарк создадут в пойме реки Тузлов в Новочеркасске

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В Новочеркасске уже подготовили план для комплексного развития города как туристического центра. Однако вместе с этим планируется сохранить исторический центр.
«Это и благоустройство на городских улицах, в парках и скверах, реставрация памятников, создание этнопарка в пойме реки Тузлов и казачьего конного центра», — уточнили в мэрии.
Отмечается, что для реализации этих проектов нужны инвестиции и участие в федеральных программах. Кроме того, в городе планируется обновить транспортную инфраструктуру.
Ранее президент Владимир Путин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.