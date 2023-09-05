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Казачий этнопарк создадут в пойме реки Тузлов в Новочеркасске

Казачий этнопарк создадут в пойме реки Тузлов в Новочеркасске

5 сентября 2023, 12:51
Фото: old.donland.ru
Казачий этнопарк создадут в пойме реки Тузлов в Новочеркасске
В Новочеркасске планируется создать на территории города этнопарк, сообщили в городской администрации.

В Новочеркасске уже подготовили план для комплексного развития города как туристического центра. Однако вместе с этим планируется сохранить исторический центр.

«Это и благоустройство на городских улицах, в парках и скверах, реставрация памятников, создание этнопарка в пойме реки Тузлов и казачьего конного центра», — уточнили в мэрии.

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Отмечается, что для реализации этих проектов нужны инвестиции и участие в федеральных программах. Кроме того, в городе планируется обновить транспортную инфраструктуру.

Ранее президент Владимир Путин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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