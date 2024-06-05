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Высокоскоростная магистраль

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Июнь
Высокоскоростную железную дорогу через Ростов оценили в 5,2 трлн рублей
5 июня, 08:37
В Москву за несколько часов: через Ростов пройдет высокоскоростная железная дорога
5 июня, 07:44
Март
Через Ростов ночью перестанут ходить поезда
5 марта, 16:16
Для высокоскоростных магистралей, ведущих в Ростов, разработают новые поезда
«РЖД» и «Синара» уже разработали эскиз поездов, которые будут курсировать по магистрали «Ростов — Москва», об этом сообщили донские СМИ.
5 марта, 15:29
Сентябрь 2023
Казачий этнопарк создадут в пойме реки Тузлов в Новочеркасске
В Новочеркасске планируется создать на территории города этнопарк, сообщили в городской администрации.
5 сентября 2023, 12:51
Август 2023
Застройщик из Анапы возведет коттеджный поселок в Новочеркасске
В Ростовской области провели торги на заключение договора аренды и комплексного развития участка в Новочеркасска, говорится в документации «Земля.Дом.Рф».
22 августа 2023, 07:50
Стали известны подробности совещания Путина в штабе группировки СВО в Ростове
19 августа 2023, 06:13
Президент Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону
19 августа 2023, 05:25

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