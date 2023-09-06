Дождь пошел в квартире из-за проблем с крышей в многоэтажке в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
По ее словам, с потолка рядом с лампочкой пошли потоки воды. Дом расположен на улице Еременко, а квартира находится на последнем этаже.
«У дома потекла крыша. В квартире маленький ребенок, а если замкнет? Неоднократная борьба с застройщиком, но ничего не меняется», — заявила ростовчанка.
Пользователи в комментариях написали, что качество новых домов оставляет желать лучшего.
«Там дома будто из картона, слышимость сильная и прочее. Сейчас вообще качество новых застроек хромает очень, не только в Левенцовке. Строят за 1-2 года огромные дома, все кривые, косые», — пишут горожане.
«Кошмар, это же новый дом, уже крыша течет. Вопросы к застройщикам, как они строят и кто принимает в эксплуатации такие дома?», — интересуются местные жители.
Ранее эксперт рассказал, как получить компенсацию, если дождь затопил квартиру в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.