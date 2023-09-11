Жители Ростовской области получили реальные сроки за кражу оборудования сотовой связи

Важно отметить, что большинство преступлений совершались в маленьких населенных пунктах. Базовые станции здесь имеют особое значение для жителей, так как они установлены в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства. Без сотовой связи люди не могут обратиться за помощью в полицию, вызвать скорую или пожарных, что создает риски и может привести к серьезным последствиям.