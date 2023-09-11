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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 13:01

Жители Ростовской области получили реальные сроки за кражу оборудования сотовой связи

Жители Ростовской области получили реальные сроки за кражу оборудования сотовой связи

11 сентября 2023, 12:55
Фото: 1MI
В Ростовской области осуждены жители, совершавшие кражу телеком-оборудования, причинившую значительный ущерб операторам связи.

Октябрьский и Аксайский районные суды Ростовской области вынесли приговоры с реальными сроками лишения свободы преступникам, похищавшим телекоммуникационное оборудование с базовых станций сотовой связи. На протяжении нескольких недель они совершали кражи аккумуляторов в отдаленных уголках региона и вдоль автомобильных трасс.

Как установило следствие, осенью 2022 года два жителя Ростовской области по предварительному сговору совершили 18 краж аккумуляторных батарей. В числе пострадавших оказались четыре оператора связи. При попытке совершить еще две кражи сработала охранная сигнализация и злоумышленников задержали. Прямой ущерб от действий преступной группы составил более 1,2 миллиона рублей.

Обоих признали виновными в совершении преступлений по статье 158 УК РФ «Кража». Наказание одному из подсудимых составило 4,5 года лишения свободы, так как судимость за аналогичные преступления у мужчины была уже не первой. Наказание его сообщнику составило 1,2 года лишения свободы. Отбывать срок осужденные будут в колонии-поселении.

В то же время еще один житель области совершал аналогичные преступления на объектах связи, расположенных вдоль трасс. Аксайский районный суд признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Общий ущерб составил около 300 тысяч рублей.

Сотовые компании отметили, что средства, затраченные на восстановление объектов сетевой инфраструктуры, можно было бы использовать для модернизации сети.

Фото: 1MI
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Важно отметить, что большинство преступлений совершались в маленьких населенных пунктах. Базовые станции здесь имеют особое значение для жителей, так как они установлены в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства. Без сотовой связи люди не могут обратиться за помощью в полицию, вызвать скорую или пожарных, что создает риски и может привести к серьезным последствиям.

Михаил Мезинов, директор по безопасности макрорегиона «Юг» Tele2, отметил, что преступления не должны оставаться безнаказанными, а лица, которые злоупотребляют в ущерб интересам населения, получают все более строгие приговоры суда. «В данной ситуации, в силу общественной опасности их деяний, подсудимые получили не условные наказания, а реальные сроки», — заключил он.

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