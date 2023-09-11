Жители Ростовской области получили реальные сроки за кражу оборудования сотовой связи

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Октябрьский и Аксайский районные суды Ростовской области вынесли приговоры с реальными сроками лишения свободы преступникам, похищавшим телекоммуникационное оборудование с базовых станций сотовой связи. На протяжении нескольких недель они совершали кражи аккумуляторов в отдаленных уголках региона и вдоль автомобильных трасс.
Как установило следствие, осенью 2022 года два жителя Ростовской области по предварительному сговору совершили 18 краж аккумуляторных батарей. В числе пострадавших оказались четыре оператора связи. При попытке совершить еще две кражи сработала охранная сигнализация и злоумышленников задержали. Прямой ущерб от действий преступной группы составил более 1,2 миллиона рублей.
Обоих признали виновными в совершении преступлений по статье 158 УК РФ «Кража». Наказание одному из подсудимых составило 4,5 года лишения свободы, так как судимость за аналогичные преступления у мужчины была уже не первой. Наказание его сообщнику составило 1,2 года лишения свободы. Отбывать срок осужденные будут в колонии-поселении.
В то же время еще один житель области совершал аналогичные преступления на объектах связи, расположенных вдоль трасс. Аксайский районный суд признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Общий ущерб составил около 300 тысяч рублей.
Сотовые компании отметили, что средства, затраченные на восстановление объектов сетевой инфраструктуры, можно было бы использовать для модернизации сети.
Важно отметить, что большинство преступлений совершались в маленьких населенных пунктах. Базовые станции здесь имеют особое значение для жителей, так как они установлены в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства. Без сотовой связи люди не могут обратиться за помощью в полицию, вызвать скорую или пожарных, что создает риски и может привести к серьезным последствиям.
Михаил Мезинов, директор по безопасности макрорегиона «Юг» Tele2, отметил, что преступления не должны оставаться безнаказанными, а лица, которые злоупотребляют в ущерб интересам населения, получают все более строгие приговоры суда. «В данной ситуации, в силу общественной опасности их деяний, подсудимые получили не условные наказания, а реальные сроки», — заключил он.