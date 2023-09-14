Юрист рассказал, как в Ростове усилят ответственность за неявку в военкомат

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Юрист рассказывает, что за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины сумма штрафа с 1 октября 2023 года будет составлять от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. До изменений размер штрафа не превышал трех тысяч рублей.
«Тут надо понимать, что под уважительной причиной может пониматься потеря нетрудоспособности, тяжелая болезнь, в том числе и близкого родственника, и многое другое. Перечень уважительных причин открытый», — отмечает Антон Габович.
Кроме того, по словам собеседника, вводится такая норма, как не сообщение гражданином в военкомат сведений об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы, должности, о переезде на новое место. За это также может начисляться штраф от одной до пяти тысяч рублей.
«Надо помнить и об уголовной ответственности. В уголовном кодексе есть статья об уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований. Максимальное наказание за это составит до двух лет лишения свободы», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, зачем предприятия Ростовской области массово набирают специалистов по мобилизации.