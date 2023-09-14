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Published Сегодня, 15:11

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Updated Сегодня, 15:13

Юрист рассказал, как в Ростове усилят ответственность за неявку в военкомат

Юрист рассказал, как в Ростове усилят ответственность за неявку в военкомат

14 сентября 2023, 15:11
Фото: 1MI
Юрист рассказал, как в Ростове усилят ответственность за неявку в военкомат

Чем грозит неявка в военкомат без уважительной причины в Ростове

С 1 октября 2023 года вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях России. Будет усилена ответственность за нарушение требований воинского учета, сообщил RostovGazeta ростовский юрист Антон Габович.

Юрист рассказывает, что за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины сумма штрафа с 1 октября 2023 года будет составлять от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. До изменений размер штрафа не превышал трех тысяч рублей.

«Тут надо понимать, что под уважительной причиной может пониматься потеря нетрудоспособности, тяжелая болезнь, в том числе и близкого родственника, и многое другое. Перечень уважительных причин открытый», — отмечает Антон Габович.

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Кроме того, по словам собеседника, вводится такая норма, как не сообщение гражданином в военкомат сведений об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы, должности, о переезде на новое место. За это также может начисляться штраф от одной до пяти тысяч рублей.

«Надо помнить и об уголовной ответственности. В уголовном кодексе есть статья об уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований. Максимальное наказание за это составит до двух лет лишения свободы», — резюмирует эксперт.

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