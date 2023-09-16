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Published Сегодня, 18:26

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Updated Сегодня, 18:28

В Ростове-на-Дону масштабно отпраздновали День города

В Ростове-на-Дону масштабно отпраздновали День города

16 сентября 2023, 18:26
Фото: Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону провели большое количество праздничных мероприятий в честь Дня города. О том, как отметили 274-ю годовщину с момента основания донской столицы, рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

По сложившейся доброй традиции празднование началось с благодарственного молебна, который с самого утра отслужил Епископ Таганрогский Артемий, викарий Ростовской епархии. Его провели перед храмом в Покровском сквере. Звон колоколов и мелодичное пение представителей духовенства создали атмосферу единения всех, кто здесь собрался.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

«Единство позволяет Ростову оставаться лидером Юга. Мы входим в десятку лучших городов по качеству жизни. Лидируем в строительной отрасли, образовании и спорте. Это говорит о том, что любые задачи нам по плечу, если мы вместе», — рассказал Алексей Логвиненко и напомнил о важности сплоченности городского общества.

После молебного пения возложили цветы к памятнику российской императрице и основательнице города Елизавете Петровне. Глава городской администрации рассказал о гордости за героическое прошлое и уточнил, что сейчас делается все для развития и процветания Ростова.

В целом программа праздника была очень насыщенной, так как для горожан и гостей подготовили яркие фестивали, спортивные соревнования, пешие экскурсии, выступления лучших творческих коллективов.

Так, в этот день все желающие могли попасть на Второй международный фестиваль купечества и народной культуры «В Городском саду», который открыли в торжественной обстановке во время праздника. Мероприятия проходили в центральной части города — на улице Большой Садовой на участке от Семашко до Буденновского.

У входа в здание администрации города встречали купцы, которые рассказали о первой площадке «Ростов купеческий». Здесь выступили ложкари, а мастера показали свои работы из дерева. Далее следовала «Кузница мастеров», где ростовчане получили опыт чеканки монет.

На площадке «Гончарное ремесло» выставили изделия из глины.

В рамках фестиваля можно было попробовать местные угощения и посмотреть на творчество рукодельниц. А умельцы с Кольского полуострова привезли уникальные русские народные костюмы.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Кроме того, была возможность посмотреть на современную технику от местных производителей. Они передали лодку для нужд МЧС.

И это далеко не все, так как успели собрать книги для библиотек Донбасса и канцелярские товары для детей из ДНР и ЛНР. Алексей Логвиненко поблагодарил всех за устроенный самобытный праздник и за необычайную атмосферу, которую устроили торговцы, казаки, фокусники, артисты.

Еще один фестиваль прошел в парке «Левобережный», его посвятили современным молодежным субкультурам. Он получил название «Экстрим стихия» и начался у Ворошиловского моста, где состоялось открытие новой скейт-площадки. Здесь организовали соревнования по скейтбордингу, роллерблейдингу и спидскейтингу.

На берегу реки Дон состоялся Открытый Кубок города Ростова-на-Дону по пляжному волейболу среди команд-микст. Кроме того, провели соревнования по прыжкам на мини-батутах, который запомнился зрителям яркими выступлениями. Вместе с этим для посетителей провели мастер-класс. Посостязаться в этот день собрались и любители уличного баскетбола.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Вечером состоялся гала-концерт под названием «Самый лучший город на земле», где для посетителей выступили ансамбль песни и пляски Южного военного округа, духовой оркестр Южного военного округа и сводный хор детских школ искусств и музыкальных школ. После этого на сцене появились лучшие солисты города Ростова-на-Дону, театр танца «Без предела» и ростовская школа-студия Аллы Духовой TODES.

Во время концерта для ростовчан выступило большое количество творческих коллективов, в том числе ансамбль грузинского танца «Колхида». А в самом конце все участники мероприятия исполнили «Сердце Юга Державы».

«С праздником вас, ростовчане! Желаю нашему городу процветания, а его жителям счастья и семейного благополучия», — поздравил всех Алексей Логвиненко.

#Илья Протвинов
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