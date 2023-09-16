В Ростове-на-Дону масштабно отпраздновали День города

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
По сложившейся доброй традиции празднование началось с благодарственного молебна, который с самого утра отслужил Епископ Таганрогский Артемий, викарий Ростовской епархии. Его провели перед храмом в Покровском сквере. Звон колоколов и мелодичное пение представителей духовенства создали атмосферу единения всех, кто здесь собрался.
«Единство позволяет Ростову оставаться лидером Юга. Мы входим в десятку лучших городов по качеству жизни. Лидируем в строительной отрасли, образовании и спорте. Это говорит о том, что любые задачи нам по плечу, если мы вместе», — рассказал Алексей Логвиненко и напомнил о важности сплоченности городского общества.
После молебного пения возложили цветы к памятнику российской императрице и основательнице города Елизавете Петровне. Глава городской администрации рассказал о гордости за героическое прошлое и уточнил, что сейчас делается все для развития и процветания Ростова.
В целом программа праздника была очень насыщенной, так как для горожан и гостей подготовили яркие фестивали, спортивные соревнования, пешие экскурсии, выступления лучших творческих коллективов.
Так, в этот день все желающие могли попасть на Второй международный фестиваль купечества и народной культуры «В Городском саду», который открыли в торжественной обстановке во время праздника. Мероприятия проходили в центральной части города — на улице Большой Садовой на участке от Семашко до Буденновского.
У входа в здание администрации города встречали купцы, которые рассказали о первой площадке «Ростов купеческий». Здесь выступили ложкари, а мастера показали свои работы из дерева. Далее следовала «Кузница мастеров», где ростовчане получили опыт чеканки монет.
На площадке «Гончарное ремесло» выставили изделия из глины.
В рамках фестиваля можно было попробовать местные угощения и посмотреть на творчество рукодельниц. А умельцы с Кольского полуострова привезли уникальные русские народные костюмы.
Кроме того, была возможность посмотреть на современную технику от местных производителей. Они передали лодку для нужд МЧС.
И это далеко не все, так как успели собрать книги для библиотек Донбасса и канцелярские товары для детей из ДНР и ЛНР. Алексей Логвиненко поблагодарил всех за устроенный самобытный праздник и за необычайную атмосферу, которую устроили торговцы, казаки, фокусники, артисты.
Еще один фестиваль прошел в парке «Левобережный», его посвятили современным молодежным субкультурам. Он получил название «Экстрим стихия» и начался у Ворошиловского моста, где состоялось открытие новой скейт-площадки. Здесь организовали соревнования по скейтбордингу, роллерблейдингу и спидскейтингу.
На берегу реки Дон состоялся Открытый Кубок города Ростова-на-Дону по пляжному волейболу среди команд-микст. Кроме того, провели соревнования по прыжкам на мини-батутах, который запомнился зрителям яркими выступлениями. Вместе с этим для посетителей провели мастер-класс. Посостязаться в этот день собрались и любители уличного баскетбола.
Вечером состоялся гала-концерт под названием «Самый лучший город на земле», где для посетителей выступили ансамбль песни и пляски Южного военного округа, духовой оркестр Южного военного округа и сводный хор детских школ искусств и музыкальных школ. После этого на сцене появились лучшие солисты города Ростова-на-Дону, театр танца «Без предела» и ростовская школа-студия Аллы Духовой TODES.
Во время концерта для ростовчан выступило большое количество творческих коллективов, в том числе ансамбль грузинского танца «Колхида». А в самом конце все участники мероприятия исполнили «Сердце Юга Державы».
«С праздником вас, ростовчане! Желаю нашему городу процветания, а его жителям счастья и семейного благополучия», — поздравил всех Алексей Логвиненко.