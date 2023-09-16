В Ростове-на-Дону масштабно отпраздновали День города

Так, в этот день все желающие могли попасть на Второй международный фестиваль купечества и народной культуры «В Городском саду», который открыли в торжественной обстановке во время праздника. Мероприятия проходили в центральной части города — на улице Большой Садовой на участке от Семашко до Буденновского.