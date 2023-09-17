«Всегда бы так»: дискотрамвай заметили на Сельмаше в Ростове в День города

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
В Ростове в День города курсировал дискотрамвай. Его заметили местные жители на Сельмаше. В трамвае играл диджей, а также было установлено яркое освещение. Атмосфера внутри ничем не отличалась от клубной.
«Было круто», «Было бы классно так всегда, чтобы было. Клуб-трамвай! И доход бы его увеличился. А вот туалет там где?», «Праздник был, каждый по-своему развлекается», — пишут в социальных сетях ростовчане.