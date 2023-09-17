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В Ростове в День города по Сельмашу колесил дискотрамвай

«Всегда бы так»: дискотрамвай заметили на Сельмаше в Ростове в День города

17 сентября 2023, 08:49
Фото: pxhere.com
В Ростове в День города по Сельмашу колесил дискотрамвай

В День города в Ростове колесил дискотрамвай

В Ростове в День города по Сельмашу колесил дискотрамвай, фото и видео с ним выкладывают в социальных сетях горожане.

В Ростове в День города курсировал дискотрамвай. Его заметили местные жители на Сельмаше. В трамвае играл диджей, а также было установлено яркое освещение. Атмосфера внутри ничем не отличалась от клубной.

В Ростове в День города по Сельмашу колесил дискотрамвай
Видео: pxhere.com

«Было круто», «Было бы классно так всегда, чтобы было. Клуб-трамвай! И доход бы его увеличился. А вот туалет там где?», «Праздник был, каждый по-своему развлекается», — пишут в социальных сетях ростовчане.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о праздновании дня города в Ростове. Кроме того, в День города центр Ростова подтопило из-за коммунальной аварии.

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