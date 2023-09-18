Жители Москвы и Подмосковья начали чаще банкротиться

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Такие выводы можно сделать на основе исследования компании «ЮРЛ Групп», результаты которого были опубликованы в интернет-издании «Подмосковье сегодня».
Согласно данным «Федресурса», число банкротств растет. Например, в первом квартале 2023 года в России количество банкротов достигло 76 тысяч, что на 40% больше, чем в предыдущем году. Это связано с тем, что общество начало считать этот процесс нормальным.
Основатель и управляющий партнер компании «ЮРЛ Групп» Семен Николаев отметил, что сегодня граждане понимают, что если они временно не могут справиться с финансами, то обратиться за помощью к государству через личное банкротство — это вполне нормально.
Наибольшее количество случаев банкротства зарегистрировано в Москве и Московской области.
Специалисты проанализировали основные причины, по которым люди обращаются за помощью в банкротстве в Подмосковье. Оказалось, что чаще всего это связано с неспособностью погасить кредит из-за снижения доходов (около 42% случаев) или потери работы (примерно 26%).
Люди также опасаются приставов и судебных взысканий, поэтому откладывают документирование своей неспособности платить кредиты (около 15%). Есть те, кто боится ещё более серьезных последствий, включая уголовную ответственность, но таких случаев немного — около 10%.
Средний доход граждан Подмосковья, обратившихся за помощью в банкротстве, составил примерно 45 тысяч рублей в месяц. В то же время, средний размер их долга, который требует процедура банкротства, составляет около 1,8 миллиона рублей.