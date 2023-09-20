Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края

Путешествие начинается с экскурсий по виноградникам и специальных программ в разных винодельнях. Вы погрузитесь в увлекательный мир виноделия: узнаете, как выращивается и культивируется виноград, как созревает вино и через какие сложные этапы оно проходит, прогуляетесь по секретным уголкам виноделен, куда не так просто попасть в обычное время.