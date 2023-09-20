Россиянам раскрыли секреты выбора качественного меда

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Специалист рекомендовал изучать маркировку меда в торговых точках.
Зачастую продукт классифицируют по виду растений, с которых собирался нектар. Например, гречишный мед — темного цвета, прозрачный; донниковый — густой, светлого оттенка; а акациевый — текучий, светлый, — рассказал Дружинин.
В беседе с NEWS.ru он посоветовал обратить внимание на внешний вид продукта: натуральный мед — вязкий, его можно намотать на ложку в условиях комнатной температуры, он стекает струйкой без разрывов и образует горку на поверхности.
Кристаллизация — естественна для качественного меда. Чтобы продукт снова стал жидким, его помещают в теплую воду. Если вы приобретаете засахаренный мед летом, он может оказаться прошлогодним, не загустевший в конце осени мед может быть поддельным.
Эксперт подчеркнул, что натуральный мед обладает нежной консистенцией и без труда растирается пальцами, впитываясь в кожу. Поддельный мед может оставаться на пальцах комочками.
В норме литр меда без тары при комнатной температуре весит примерно 1400 граммов.