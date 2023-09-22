Депутат рассказал, будут ли на Дону рассылать электронные повестки в 2023 году

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Он рассказал ТАСС, что призывникам будут рассылать повестки в бумажном виде. Что касается электронного варианта, то полноценного запуска пока не будет.
Картаполов добавил, что электронные повестки могут пока приходить только в тестовом режиме. Они будут дублировать бумажный вариант.
Пока же идет работа над созданием реестра воинского учета, этим занимается Минцифры. Однако отличие от прежних призывов все же будет — это увеличенный штраф за неявку в военкомат. Сейчас он составляет 3 тысячи рублей, а станет 30 тысяч.
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