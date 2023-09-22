Депутат рассказал, будут ли на Дону рассылать электронные повестки в 2023 году

Пока же идет работа над созданием реестра воинского учета, этим занимается Минцифры. Однако отличие от прежних призывов все же будет — это увеличенный штраф за неявку в военкомат. Сейчас он составляет 3 тысячи рублей, а станет 30 тысяч.