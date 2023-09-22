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Published Сегодня, 12:24

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Депутат рассказал, будут ли на Дону рассылать электронные повестки в 2023 году

Депутат рассказал, будут ли на Дону рассылать электронные повестки в 2023 году

22 сентября 2023, 12:24
Фото: mil.ru
Депутат рассказал, будут ли на Дону рассылать электронные повестки в 2023 году
В России, в том числе Ростовской области, правила призыва в армию осенью 2023 года останутся прежними, сообщил депутат Госдумы Андрей Картаполов.

Он рассказал ТАСС, что призывникам будут рассылать повестки в бумажном виде. Что касается электронного варианта, то полноценного запуска пока не будет.

Картаполов добавил, что электронные повестки могут пока приходить только в тестовом режиме. Они будут дублировать бумажный вариант.

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Пока же идет работа над созданием реестра воинского учета, этим занимается Минцифры. Однако отличие от прежних призывов все же будет — это увеличенный штраф за неявку в военкомат. Сейчас он составляет 3 тысячи рублей, а станет 30 тысяч.

Читайте также о том, когда у призывников в Ростовской области начнут изымать загранпаспорта.

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