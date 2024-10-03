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Повестки

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На вещевом рынке в Ростове вручили повестки в военкомат
3 октября, 13:35
Юрист Габович рассказал, как в Ростовской области изменится осенний призыв 2024 года
27 сентября, 07:33
На стройке жилого комплекса в Ростове нашли десятки нелегалов
9 сентября, 12:20
В Ростове жители плавятся от жары, пока полиция ловит нелегальных мигрантов
2 апреля, 15:29
После рейдов в Ростовской области 36 мигрантам вручили повестки в военкомат
В Ростовской области рейды по миграционному контролю закончились массовым вручением повесток в военкоматы, об этом сообщили в пресс-службе донского ГУ МВД.
28 февраля, 11:00
2023
Жителей Ростовской области будут ставить на воинский учет без явки в военкомат
Глава государства Владимир Путин поручил проработать вопрос по постановке на воинский учет граждан без необходимости приходить в военкомат, в том числе в Ростовской области, говорится на сайте Кремля.
21 декабря 2023, 08:37
Военком заявил, что повестки призывникам в Ростовской области могут вручить на улице
18 октября 2023, 07:14
Стало известно, как пройдет осенний призыв в Ростовской области
3 октября 2023, 07:15
Депутат рассказал, будут ли на Дону рассылать электронные повестки в 2023 году
В России, в том числе Ростовской области, правила призыва в армию осенью 2023 года останутся прежними, сообщил депутат Госдумы Андрей Картаполов.
22 сентября 2023, 12:24

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