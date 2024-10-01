Электронные повестки

Юрист Габович рассказал, как в Ростовской области изменится осенний призыв 2024 года

Юрист, адвокат Антон Габович сообщил корреспонденту RostovGazeta, что с 1 октября в Ростовской области начинается ежегодный осенний призыв в армию. В этот раз призывать будут по новым правилам.