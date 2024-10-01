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Электронные повестки

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2024
«База есть»: военком рассказал, когда в Ростовской области ждать электронные повестки
Ростовская область получила материальную базу для электронного реестра воинского учёта, заявил военком региона Игорь Егоров.
1 октября 2024, 08:46
Юрист Габович рассказал, как в Ростовской области изменится осенний призыв 2024 года
Юрист, адвокат Антон Габович сообщил корреспонденту RostovGazeta, что с 1 октября в Ростовской области начинается ежегодный осенний призыв в армию. В этот раз призывать будут по новым правилам.
27 сентября 2024, 07:33
Юрист рассказал, когда в Ростове начнут приходить электронные повестки
10 января 2024, 15:10
Стало известно, когда могут ввести электронные повестки в Ростовской области
10 января 2024, 04:50
2023
Как изменится призыв в армию в 2023 году в Ростовской области
26 сентября 2023, 15:22
Депутат рассказал, будут ли на Дону рассылать электронные повестки в 2023 году
В России, в том числе Ростовской области, правила призыва в армию осенью 2023 года останутся прежними, сообщил депутат Госдумы Андрей Картаполов.
22 сентября 2023, 12:24
Будут ли в Ростовской области оповещать о призыве в рамках мобилизации по СМС
21 июня 2023, 14:15

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