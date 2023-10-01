Итоги недели: в Ростове устроили рейд на «Темернике» и нашли у чиновницы винтовку

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
В ФСБ рассказали об обысках у одной из руководителей Чертковского отдела управления Росреестра. Ее подозревают в участии в незаконной схеме по покупке и продаже муниципальной земли.
Дома у чиновницы нашли более пяти миллионов рублей наличных денег и две сотни ювелирных украшений. Однако больше всего силовиков удивило хранение женщиной у себя дома винтовки, почти 300 патронов и взрывпакетов.
Сама сотрудница Росреестра пыталась скрыться, но ее успели задержать. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
Жители Ростова сообщили, что утром 27 сентября силовики оцепили рынок «Темерник» на Северном. Перекрыты были все входы и выходы. Посетителей некоторое время не выпускали с территории рынка.
В ФСБ журналистам уточнили, что на «Темернике» проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия незаконной миграции. Рейд был запланирован заранее и носил «предупредительно-профилактический характер».
В ФСБ также уточнили, что организовывают подобные мероприятия, в том числе, в целях противодействия терроризму.
В Следкоме Ростовской области рассказали о ходе расследования трагедии, произошедшей на Гребном канале в Ростове 30 мая. Тогда из-за опрокидывания трибуны с болельщиками во время футбольного матча юниоров погибла женщина, еще больше 20 человек, включая детей, пострадали.
Председатель Следкома Аслан Хуаде заявил, что по факту инцидента расследуется два уголовных дела. Одно из них — в отношении директора компании «ЛазерТех», которая поставила на Гребной канал неустойчивые трибуны.
Второе же уголовное дело возбуждено в отношении бывшего директора спортивной школы, устроившей как сами соревнования, так и поставку злополучных трибун. Фигурант дела сумел сбежать и сейчас объявлен в розыск.