Два человека погибли за неделю в Ростовской области из-за сигарет

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
За последнюю неделю сентября в регионе зарегистрировали 350 пожаров, в двух из которых погибли люди. Происшествия случились в Таганроге и селе Самарское.
«Погибли мужчины, которым было 72 и 36 лет. Причинами стало неосторожное обращение с огнем при курении», — уточнили в управлении.
Отмечается, что 105 пожаров связаны с возгоранием сухой травы. Огонь успел пройти площадь 3,8 гектара.
Ранее видео загоревшегося на дороге в Ростове-на-Дону автобуса появилось в Сети. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.