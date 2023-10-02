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Два человека погибли за неделю в Ростовской области из-за сигарет

Два человека погибли за неделю в Ростовской области из-за сигарет

2 октября 2023, 09:18
Фото: Kaderrobben/cc by as 4.0/wikimedia.org
Два человека погибли за неделю в Ростовской области из-за сигарет
В Ростовской области из-за неосторожного обращения с огнем при курении за неделю погибли два человека, сообщили в региональном УМЧС.

За последнюю неделю сентября в регионе зарегистрировали 350 пожаров, в двух из которых погибли люди. Происшествия случились в Таганроге и селе Самарское.

«Погибли мужчины, которым было 72 и 36 лет. Причинами стало неосторожное обращение с огнем при курении», — уточнили в управлении.

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Отмечается, что 105 пожаров связаны с возгоранием сухой травы. Огонь успел пройти площадь 3,8 гектара.

Ранее видео загоревшегося на дороге в Ростове-на-Дону автобуса появилось в Сети. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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