Финансовый аналитик Беляев назвал наиболее выгодную валюту для хранения сбережений

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Он объясняет это тем, что юань представляет собой основу китайской экономики, что делает его стабильным и непреходящим, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
При этом эксперт полагает, что не следует говорить о том, что американский доллар теряет свое влияние, просто уменьшается его область применения.
Курс юаня, по словам Беляева, имеет наиболее предсказуемые колебания из-за строго контролирующего регулирования со стороны правительства.