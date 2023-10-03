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Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Финансовый аналитик Беляев назвал наиболее выгодную валюту для хранения сбережений

3 октября 2023, 11:39
Согласно финансовому аналитику Михаилу Беляеву, в настоящее время самой выгодной и надежной валютой для сохранения сбережений является китайский юань.

Он объясняет это тем, что юань представляет собой основу китайской экономики, что делает его стабильным и непреходящим, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

При этом эксперт полагает, что не следует говорить о том, что американский доллар теряет свое влияние, просто уменьшается его область применения.

Курс юаня, по словам Беляева, имеет наиболее предсказуемые колебания из-за строго контролирующего регулирования со стороны правительства.

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