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Published Сегодня, 11:33

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Updated Сегодня, 11:36

В селе Николаевка Неклиновского района Ростовской области пропал 13-летний мальчик

5 октября 2023, 11:33
В селе Николаевка района Неклиновского в Ростовской области исчез 13-летний мальчик. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что о местонахождении ребенка ничего неизвестно со среды, 4 октября.

По словам волонтеров, мальчик как обычно отправился в школу в этот день. Однако вечером он не вернулся домой. Родители беспокоится о его безопасности и обратились за помощью, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

В момент исчезновения на подростке была серая толстовка с капюшоном, черные штаны с белой полоской и светлые кроссовки. Известно, что рост мальчика примерно 145 сантиметров, светло-русые волосы и карие глаза.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Евгения Щукина, просьба обратиться по следующим телефонам: +7 800 700 54 52 или 112.

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