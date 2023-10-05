В селе Николаевка Неклиновского района Ростовской области пропал 13-летний мальчик

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
По словам волонтеров, мальчик как обычно отправился в школу в этот день. Однако вечером он не вернулся домой. Родители беспокоится о его безопасности и обратились за помощью, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
В момент исчезновения на подростке была серая толстовка с капюшоном, черные штаны с белой полоской и светлые кроссовки. Известно, что рост мальчика примерно 145 сантиметров, светло-русые волосы и карие глаза.
Если вы располагаете информацией о местонахождении Евгения Щукина, просьба обратиться по следующим телефонам: +7 800 700 54 52 или 112.