Представители бизнеса в сферах туризма и энергетики посетили остров Итуруп

Зампред правительства региона Антон Зайцев, презентуя инвестпотенциал Курил, отметил: на островах гряды уже созданы и развиваются разнообразные новые предприятия. Среди них заводы по переработке даров моря, учреждения индустрии гостеприимства. Кроме того, на Итурупе активно развивают сеть инженерной инфраструктуры, а в Сахалинской области наращивают уровень транспортной доступности. Перспективными для бизнеса являются не только сферы туризма и рыбодобычи, но и такие отрасли как альтернативная энергетика (в частности, геотермальная) и жилищное строительство. Среди причин посетить Курилы Зайцев выделил оздоровительный и активный туризм, рыбалку, возможность увидеть уникальные уголки природы с водопадами, вулканами и фумарольными полями. Эти преимущества отмечают опытные путешественники: за три года поток гостей на Курильских островах вырос в 2,5 раза. Еще одно перспективное направление для бизнеса — развитие проектов воспроизведения марикультуры на Кунашире, Итурупе и Шикотане. Здесь доступны большие площади морских акваторий. Кроме того, в 2026 году в два раза планируется повысить мощность энергообъектов на Курилах, и здесь бизнес также может принять активное участие.