Ипотечный портфель российских банков достиг 16,4 трлн рублей

Однако в последние месяцы, в связи с ужесточением денежно-кредитной политики, ипотечные программы оказались под угрозой. Например, по льготной ипотеке планируется увеличить первоначальный взнос до 20% и ограничить субсидии для банков. Также с октября будут повышены требования для получения любых ипотечных займов.