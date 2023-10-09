Ипотечный портфель российских банков достиг 16,4 трлн рублей

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Только в августе было выдано 216 тыс. ипотечных кредитов на сумму 849 млрд рублей. При этом доля льготных кредитов составила 56,5%, что составляет 480 млрд рублей.
Средняя процентная ставка по ипотеке (включая льготные программы) составила 8%, пишет ИА RuNews24.ru
Банки активно предоставляют кредиты на покупку жилья, так как ипотечные займы считаются одними из самых надежных. Доля просрочки платежей в этой сфере составляет всего 0,35%.
Однако в последние месяцы, в связи с ужесточением денежно-кредитной политики, ипотечные программы оказались под угрозой. Например, по льготной ипотеке планируется увеличить первоначальный взнос до 20% и ограничить субсидии для банков. Также с октября будут повышены требования для получения любых ипотечных займов.