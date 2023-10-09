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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Ипотечный портфель российских банков достиг 16,4 трлн рублей

9 октября 2023, 06:54
По результатам лета, объем кредитования на жилье российских банков достиг 16,4 трлн рублей, что является приростом на 18,5% с начала года.

Только в августе было выдано 216 тыс. ипотечных кредитов на сумму 849 млрд рублей. При этом доля льготных кредитов составила 56,5%, что составляет 480 млрд рублей.

Средняя процентная ставка по ипотеке (включая льготные программы) составила 8%, пишет ИА RuNews24.ru

Банки активно предоставляют кредиты на покупку жилья, так как ипотечные займы считаются одними из самых надежных. Доля просрочки платежей в этой сфере составляет всего 0,35%.

Однако в последние месяцы, в связи с ужесточением денежно-кредитной политики, ипотечные программы оказались под угрозой. Например, по льготной ипотеке планируется увеличить первоначальный взнос до 20% и ограничить субсидии для банков. Также с октября будут повышены требования для получения любых ипотечных займов.

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