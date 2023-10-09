Застройщик в Ростове создал компанию для строительства в районе Щепкинского леса

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Напомним, что «СЗ ККПД-Инвест» является застройщиком микрорайона Левенцовский в Ростове-на-Дону. Теперь она стала совладельцем компании, созданной 31 августа 2023 года.
По информации «Город N», СЗ ККПД-Инвест» может готовиться к созданию нового микрорайона в районе Щепкинского леса. Говорится, что это и могло стать причиной регистрации новой компании. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что застройщик Левенцовки в Ростове заплатит 165 миллионов рублей за не построенные детсады и школу. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого появилась информация, что три миллиарда рублей хотят взыскать с застройщика Левенцовки в Ростове.