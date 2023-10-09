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Updated Сегодня, 05:15

Застройщик в Ростове создал компанию для строительства в районе Щепкинского леса

Застройщик в Ростове создал компанию для строительства в районе Щепкинского леса

9 октября 2023, 05:09
Фото: 1MI
В Ростовской области компания «Сз Ккпд-Инвест» стала совладельцем организации «Специализированный застройщик Щепкинский лес», говорится в системе «Спарк».

Напомним, что «СЗ ККПД-Инвест» является застройщиком микрорайона Левенцовский в Ростове-на-Дону. Теперь она стала совладельцем компании, созданной 31 августа 2023 года.

По информации «Город N», СЗ ККПД-Инвест» может готовиться к созданию нового микрорайона в районе Щепкинского леса. Говорится, что это и могло стать причиной регистрации новой компании. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Ранее стало известно, что застройщик Левенцовки в Ростове заплатит 165 миллионов рублей за не построенные детсады и школу. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого появилась информация, что три миллиарда рублей хотят взыскать с застройщика Левенцовки в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Школа#Застройщик#Микрорайон Левенцовский#Ростов#Новый микрорайон#Детсады#Спарк#Щепкинский лес
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