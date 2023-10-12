Почти 350 тысяч туристских поездок совершено на Сахалин и Курилы с начала 2023 года

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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Updated Сегодня, 07:29
Список ключевых достопримечательностей практически не изменился: как правило, туристов привлекает посещение лагуны Буссе, мысов Птичьего и Великана, маяка Анива, бухты Тихой и Курильских островов. В 2023 году специалисты минтуризма отмечают рост спроса на пешие походы — это, по мнению экспертов, связано с развитием соответствующей инфраструктуры. В летнее время года обустроены зоны отдыха у воды в Анивском, Углегорском, Долинском, Холмском и Невельском муниципалитетах, что привлекло дополнительный поток гостей. На пляже в районе завода СПГ в Пригородном (Корсаковский район) установили кабины для переодевания и душевые. Кроме этого, продолжается обустройство прибрежной зоны в селе Охотском. Кроме того, в Сахалинской области заработали несколько глэмпингов — их построили за счет грантовых средств в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который ранее инициировал президент РФ Владимир Путин.
«Активно развивается транспортная инфраструктура, и в связи с этим наши места отдыха становятся доступнее. Ключевым логистическим событием для нас стало открытие нового аэровокзального комплекса, который может обслужить до 5 млн пассажиров в год. Аэропорт всегда создает у туристов первое впечатление о регионе. Развитие транспортной системы дало импульс островному туризму. Мы видим увеличившийся процент местных жителей, которые посещают популярные места отдыха», — рассказал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
В Сахалинской области год от года улучшается уровень сервиса. Туристы из Москвы, посетив один из открывшихся модульных отелей на Кунашире, отметили уникальную баню с использованием местных растений.
«Мы с интересом открываем для себя Дальний Восток. Не ожидали, что здесь не только красиво, но и такой уровень сервиса. Могу точно сказать, это была самая лучшая баня из всех, где я была. Также хочется отметить вашу гастрономию — все очень свежее и вкусное. Особенно понравились люди. Сахалинцы и курильчане — открытые и доброжелательные», —поделилась эмоциями гостья из Москвы Татьяна.
2023 год стал знаковым для развития пеших прогулок по экоторопам, расположенным на территории СТК «Горный воздух». Благодаря этому главная зимняя туристическая локация Сахалина приобрела статус всесезонной.
Наиболее популярным месяцем для посещения Сахалинской области остается август. Однако в 2023 году заметное увеличение гостевого потока наблюдалось уже с мая. Специалисты отмечают, что островной регион постепенно уходит от ярко выраженной сезонности: туристы готовы посещать Сахалин и Курилы практически в любое время года.