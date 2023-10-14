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Родившейся в Ростове белой медведице Айке пришлось удалить зуб в Москве

Стоматолог в Москве удалил зуб ростовской белой медведице Айке

14 октября 2023, 06:00
Фото: rostovgazeta.ru
Родившейся в Ростове белой медведице Айке пришлось удалить зуб в Москве
Белой медведице Айке, которая родилась в Ростове, выдернули зуб, сообщили в Московском зоопарке.

Напомним, в начале года стало известно, что медведица Айка, родившаяся в 2020 году в Ростовском зоопарке, больше не может оставаться в одном вольере со своей матерью и ей нужно новое место жительство.

Ее собирались отдать в зоопарк Алма-Аты, однако ростовчане и зоологи воспротивились этому переезду, поскольку условия содержания там вовсе не подходящие для всеобщей любимицы. Тогда было принято решение перевезти Айку в Московский зоопарк.

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Родившейся в Ростове белой медведице Айке пришлось удалить зуб в Москве
Видео: Московский зоопарк

В Московском зоопарке каждое утро проходит осмотр животных. На одном таком осмотре было установлено, что Айка потеряла аппетит, у нее изменилось поведение. Косвенные признаки указывали на то, что у медведицы что-то случилось с зубом.

Приглашенная в зоопарк врач-стоматолог приняла решение, что зуб необходимо удалять. После того, как процедура была выполнена, медведица почувствовала себя лучше. К ней вернулся аппетит и она стала вести себя как обычно.

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