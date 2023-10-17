rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Стали известны размеры долгов ростовской модели Костенко и ее супруга

У семьи ростовской модели Анастасии Костенко нашли просроченные кредиты и долги

17 октября 2023, 13:32
Фото: vk.com/fcrk
Стали известны размеры долгов ростовской модели Костенко и ее супруга

У разбившей брак Ольги Бузовой ростовчанки Костенко начались финансовые проблемы

Модель из Ростовской области Анастасия Костенко и ее супруг Дмитрий Тарасов имеют невыплаченные долги, следует из данных ФССП.

На модели числится штраф в размере 2,9 тысячи рублей, а также исполнительский сбор на сумму одна тысяча рублей. Был составлен акт по делу об административном правонарушении от 2022 года.

«Постановление о взыскании исполнительского сбора Московская административная дорожная инспекция», — говорится в материалах ФССП. За что именно оштрафовали девушку, не раскрывается.

Ростовчане раскритиковали модель Костенко за «кресты в ушах»
Узнать подробнее

Добавим, что, согласно данным ФССП, должником оказался и супруг Костенко — футболист Дмитрий Тарасов. Говорится, у него есть задолженность по кредитным платежам в размере 205 тысяч рублей. Исполнительное производство было открыто 6 октября этого года.

Ранее стало известно, что долг теплоснабжающих компаний Ростовской области превысил 843,4 миллиона рублей.

Читайте также:
В Ростове потребители задолжали за горячую воду и отопление почти 1,5 млрд рублейЖилищные организации в Ростове-на-Дону задолжали 1,7 млрд рублей к 2023 годуМинстрой Ростовской области задолжал 797 млн руб строителям инфекционной больницы
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Штраф#Последние новости Ростова на сегодня#Административное правонарушение#Исполнительное производство#Должники
Подпишитесь
«Перелом уже виден»: ростовский депутат Виктор Водолацкий рассказал о ходе СВО
Сегодня, 13:57
Силовики ворвались домой и на работу к замглавы райадминистрации Ростовской области
Сегодня, 13:55
«Отвергают сверстники»: психолог пояснила, зачем ростовским детям «смертельные селфи»
Сегодня, 13:38
Владелец «Раки и гады» в Ростове заявил, что ресторан не закроется из-за пожара
Сегодня, 13:26
«Можно и Париж помойкой назвать»: художника обидела критика Жигунова в адрес Ростова
Сегодня, 12:54
В Ростовской области заболеваемость коронавирусом подскочила в три раза за месяц
Сегодня, 12:51