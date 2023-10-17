У семьи ростовской модели Анастасии Костенко нашли просроченные кредиты и долги

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
На модели числится штраф в размере 2,9 тысячи рублей, а также исполнительский сбор на сумму одна тысяча рублей. Был составлен акт по делу об административном правонарушении от 2022 года.
«Постановление о взыскании исполнительского сбора Московская административная дорожная инспекция», — говорится в материалах ФССП. За что именно оштрафовали девушку, не раскрывается.
Добавим, что, согласно данным ФССП, должником оказался и супруг Костенко — футболист Дмитрий Тарасов. Говорится, у него есть задолженность по кредитным платежам в размере 205 тысяч рублей. Исполнительное производство было открыто 6 октября этого года.
Ранее стало известно, что долг теплоснабжающих компаний Ростовской области превысил 843,4 миллиона рублей.