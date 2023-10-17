У семьи ростовской модели Анастасии Костенко нашли просроченные кредиты и долги

Добавим, что, согласно данным ФССП, должником оказался и супруг Костенко — футболист Дмитрий Тарасов. Говорится, у него есть задолженность по кредитным платежам в размере 205 тысяч рублей. Исполнительное производство было открыто 6 октября этого года.