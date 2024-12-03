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Административное правонарушение

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2024
Жители Ростовской области наловили редкой рыбы на 3,5 млн рублей
3 декабря, 10:11
Пассажира поезда сняли за мат на весь вагон в Ростовской области
Житель Саратовской области ругался матом на весь вагон, из-за чего его сняли с поезда в Сальском районе Ростовской области, сообщает УТ МВД по СКФО.
20 сентября, 08:08
Рыбохрана в Ростовской области спасла тысячи раков и сотни рыб
11 сентября, 10:58
В Ростове на стройке нашли более 20 нелегальных мигрантов
Сотрудники правоохранительных органов на одном из строительных объектов Ростова-на-Дону выявили более 20 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство, сообщает региональное УФСБ России.
24 июля, 13:18
Следком проверит родителей, чьи дети гуляли полуголыми в поселке в Ростовской области
Сегодня стало известно, что в одном из поселков Ростовской области на улице были обнаружены двое маленьких детей без сопровождения взрослых. В пресс-служба ГУ МВД региона раскрыли детали произошедшего.
16 апреля, 10:12
Юрист рассказал, кого из ростовчан перестанут пускать в суды по новым правилам
8 февраля, 15:34
2023
Браконьер в Ростовской области смог вместить 700 рыб в «Ниве»
В Ростове задержан мужчина, занимающийся незаконной добычей судака, сообщает Погрануправление ФСБ РФ.
24 ноября 2023, 08:30
В Ростовской области у иностранки забрали машину и передали на нужды СВО
В Ростовской области конфисковали автомобиль у гражданки Абхазии за допущенные нарушения, сообщает Ростовская таможня.
27 октября 2023, 07:47
У семьи ростовской модели Анастасии Костенко нашли просроченные кредиты и долги
Модель из Ростовской области Анастасия Костенко и ее супруг Дмитрий Тарасов имеют невыплаченные долги, следует из данных ФССП.
17 октября 2023, 13:32
Арестованный экс-глава управления торговли Ростова Тихонов оказался должником
Бывший глава управления торговли Ростова-на-Дону Константин Тихонов получил штраф за совершенное нарушение, следует из данных УФССП.
2 октября 2023, 09:06
На экстремала из Ростова Евгения Чеботарева завели дело
На ростовского каскадера Евгения Чеботарева завели административное дело из-за прыжка с крыши здания на автомобиле «Нива», об этом он сообщил в собственном Telegram-канале.
31 августа 2023, 16:15
Жителя в Ростовской области оштрафовали за татуировку
В Ростовской области оштрафовали мужчину с нацистской татуировкой, сообщает Объединенная пресс-служба судов.
31 августа 2023, 09:41
Главреда ростовского издания не стали наказывать по делу о дискредитации ВС России
24 августа 2023, 08:50
Жителя в Волгодонске наказали за выкрики украинских лозунгов в День России
В Волгодонске привлекли к ответственности местного жителя, который выкрикивал лозунги украинских нацформирований, сообщили в региональном УФСБ.
16 августа 2023, 09:15
Проживавших в Ростовской области иностранцев выдворили из России
Из России выдворили 64 нелегальных мигрантов, которые проживали в Ростовской области, сообщили в региональном УМВД.
26 июля 2023, 07:12
Незаконный груз пытались доставить на теплоходе из Сирии в Ростов-на-Дону
На прибывшем в Ростов-на-Дону теплоходе обнаружили незадекларированные запчасти, сообщает Южное таможенное управление.
25 июля 2023, 11:23
В Новочеркасске водитель ВАЗа сбил 17-летнюю девушку вечером 23 июля
В Новочеркасске вечером в воскресенье, 23 июля, под колесами автомобиля оказалась 17-летняя девушка, сообщили в региональном УГИБДД.
24 июля 2023, 10:41
Цирк из Ростова оштрафовали за нарушение закона о рекламе
Ростовский цирк-шапито «Арена Макао», который приезжал в Псков, нарушил закон о рекламе, сообщает региональное УФАС.
10 июля 2023, 13:52

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