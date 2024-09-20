Пассажира поезда сняли за мат на весь вагон в Ростовской области

Инцидент произошел около полуночи 20 сентября. Поезд сообщением Саратов — Имеретинский курорт проезжал Ростовскую область. Когда состав отправился в путь после остановки в Зимовниках, один из пассажиров начал мешать остальным. Выпивший мужчина громко ругался, кричал матом на весь вагон и не давал спать уставшим попутчикам.