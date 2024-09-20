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Posted 20 сентября, 08:08

Published 20 сентября, 08:08

Modified 20 сентября, 08:10

Updated 20 сентября, 08:10

Пассажира поезда сняли за мат на весь вагон в Ростовской области

Пассажира поезда сняли за мат на весь вагон в Ростовской области

20 сентября 2024, 08:08
Фото: rostovgazeta.ru
Пассажира поезда сняли за мат на весь вагон в Ростовской области
Житель Саратовской области ругался матом на весь вагон, из-за чего его сняли с поезда в Сальском районе Ростовской области, сообщает УТ МВД по СКФО.

Инцидент произошел около полуночи 20 сентября. Поезд сообщением Саратов — Имеретинский курорт проезжал Ростовскую область. Когда состав отправился в путь после остановки в Зимовниках, один из пассажиров начал мешать остальным. Выпивший мужчина громко ругался, кричал матом на весь вагон и не давал спать уставшим попутчикам.

Проводник сообщил о нарушители порядка, тот — машинисту. Как только поезд прибыл на станцию в Сальске, патрульные вывели из вагона дебошира. Им оказался 34-летний житель города Энгельса Саратовской области.

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В отношении него составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Задержанному грозит штраф до тысячи рублей или арест — до 15 суток.

Ранее подобный инцидент в Ростовской области произошел с жителем Брянска. Из-за мата его сняли с поезда сообщением Анапа — Смоленск.

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