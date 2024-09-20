Пассажира поезда сняли за мат на весь вагон в Ростовской области

Posted 20 сентября, 08:08
Published 20 сентября, 08:08
Modified 20 сентября, 08:10
Updated 20 сентября, 08:10
Инцидент произошел около полуночи 20 сентября. Поезд сообщением Саратов — Имеретинский курорт проезжал Ростовскую область. Когда состав отправился в путь после остановки в Зимовниках, один из пассажиров начал мешать остальным. Выпивший мужчина громко ругался, кричал матом на весь вагон и не давал спать уставшим попутчикам.
Проводник сообщил о нарушители порядка, тот — машинисту. Как только поезд прибыл на станцию в Сальске, патрульные вывели из вагона дебошира. Им оказался 34-летний житель города Энгельса Саратовской области.
В отношении него составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Задержанному грозит штраф до тысячи рублей или арест — до 15 суток.
Ранее подобный инцидент в Ростовской области произошел с жителем Брянска. Из-за мата его сняли с поезда сообщением Анапа — Смоленск.