В Ростовской области пенсионерка в поезде сломала пальцы соседке по купе

Posted 16 сентября, 08:28
Published 16 сентября, 08:28
Modified 16 сентября, 08:30
Updated 16 сентября, 08:30
ЧП случилось в поезде, который выполнял маршрут Санкт-Петербург — Адлер. Бытовая ссора практически привела женщину к скамье подсудимых. Все началось с небольшого конфликта: женщины в купе повздорили. После громкой ссоры 69-летняя пассажирка выскочила из вагона, напоследок решительно хлопнув дверью. Между коробкой и дверью оказался палец соседки. Жительница Ленинградской области получила ушибленную рану и открытый перелом фаланги.
Машинист сообщил об инциденте на ближайшую станцию в Сальском районе Ростовской области. По прибытию пенсионерку допросили, а 35-летней пострадавшей оказали медпомощь.
Правоохранители считают, что пожилая женщина специально хотела прищемить палец своей соседке. В отношении нее возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Если буйную пассажирку признают виновной, ей грозит до трех лет лишения свободы.
В начале сентября в Ростовской области сняли с поезда мужчину, который ругался матом на весь вагон.