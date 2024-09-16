В Ростовской области пенсионерка в поезде сломала пальцы соседке по купе

ЧП случилось в поезде, который выполнял маршрут Санкт-Петербург — Адлер. Бытовая ссора практически привела женщину к скамье подсудимых. Все началось с небольшого конфликта: женщины в купе повздорили. После громкой ссоры 69-летняя пассажирка выскочила из вагона, напоследок решительно хлопнув дверью. Между коробкой и дверью оказался палец соседки. Жительница Ленинградской области получила ушибленную рану и открытый перелом фаланги.