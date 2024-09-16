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Posted 16 сентября, 08:28

Published 16 сентября, 08:28

Modified 16 сентября, 08:30

Updated 16 сентября, 08:30

В Ростовской области с поезда сняли пенсионерку, сломавшую палец соседке по купе

В Ростовской области пенсионерка в поезде сломала пальцы соседке по купе

16 сентября 2024, 08:28
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области с поезда сняли пенсионерку, сломавшую палец соседке по купе
Агрессивную пенсионерку сняли с поезда в Ростовской области за переломанные пальцы соседке по купе, сообщает УТ МВД по СКФО 16 сентября.

ЧП случилось в поезде, который выполнял маршрут Санкт-Петербург — Адлер. Бытовая ссора практически привела женщину к скамье подсудимых. Все началось с небольшого конфликта: женщины в купе повздорили. После громкой ссоры 69-летняя пассажирка выскочила из вагона, напоследок решительно хлопнув дверью. Между коробкой и дверью оказался палец соседки. Жительница Ленинградской области получила ушибленную рану и открытый перелом фаланги.

Машинист сообщил об инциденте на ближайшую станцию в Сальском районе Ростовской области. По прибытию пенсионерку допросили, а 35-летней пострадавшей оказали медпомощь.

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Правоохранители считают, что пожилая женщина специально хотела прищемить палец своей соседке. В отношении нее возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Если буйную пассажирку признают виновной, ей грозит до трех лет лишения свободы.

В начале сентября в Ростовской области сняли с поезда мужчину, который ругался матом на весь вагон.

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#Евгения Волкова#Пассажиры#ЧП#Поезд#Уголовное дело#Пострадавшие#Сальский район#Вагон поезда#Происшествия
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