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Вагон поезда

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2024
В Ростовской области пенсионерка в поезде сломала пальцы соседке по купе
Агрессивную пенсионерку сняли с поезда в Ростовской области за переломанные пальцы соседке по купе, сообщает УТ МВД по СКФО 16 сентября.
16 сентября, 08:28
На старейшем в России паровозе смогут прокатиться жители Ростова 12 июня
В День России у ростовчан появится уникальная возможность прокатиться на старейшем паровозе, сообщает СКДЖ в социальных сетях.
7 июня, 18:15
Школьника ударило током на вагоне поезда в Ростовской области
31 мая, 10:12
Поезда задерживаются из-за схода вагонов с рельсов и пожара в Ростовской области
11 мая, 08:32
Стали известны подробности схода вагонов и пожара в Ростовской области 11 мая
11 мая, 07:43
В Ростовской области товарный поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся
Восемь вагонов сошли с рельсов в Ростовской области, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
11 мая, 06:44
2023
Стало известно, как обгоревший подросток попал на крышу вагона в Каменске
15 октября 2023, 10:27
Ребенка ударило током на вагоне поезда в Ростовской области
В Ростовской области госпитализировали ребенка, которого ударило током, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.
24 июля 2023, 07:39

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