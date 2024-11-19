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Posted 19 ноября, 09:10

Published 19 ноября, 09:10

Modified 19 ноября, 09:12

Updated 19 ноября, 09:12

Инженеру «Дорстроя» грозит два года колонии за сход семи вагонов в Ростове

Инженеру «Дорстроя» грозит два года колонии за сход семи вагонов в Ростове

19 ноября 2024, 09:10
Фото: 71.mchs.gov.ru. иллюстрация. Инженеру «Дорстроя» грозит два года колонии за сход семи вагонов в Ростове
Южная транспортная прокуратура вынесла обвинительное заключение по уголовному делу об инженере, по вине которого во время движения поезда с рельсов сошли семь вагонов и повредились подъездные пути предприятия, информирует ведомство.

Следствие установило, что в обязанности инженера ООО «Дорстрой» входит проверка правил соблюдения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Однако работник не провел своевременно ремонт оборудования и других технических средств, а также не контролировал содержание подъездных путей предприятия.

Невыполнение должностных обязанностей привело к тому, что во время движения маневренного состава произошел сход семи вагонов (всего их было 12) и повреждение верхнего строения путей. Инцидент нанес немалый ущерб на общую сумму свыше двух миллионов рублей.

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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ. Оно направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Ростова-на-Дону. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

До этого в Ростове-на-Дону осудили мужчину, устроившего три теракта на железной дороге вместе с соседом.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Транспорт#Железная дорога#Поезд#Вагон поезда#Происшествия#Транспортная прокуратура
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