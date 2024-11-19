Инженеру «Дорстроя» грозит два года колонии за сход семи вагонов в Ростове

Posted 19 ноября, 09:10
Published 19 ноября, 09:10
Modified 19 ноября, 09:12
Updated 19 ноября, 09:12
Следствие установило, что в обязанности инженера ООО «Дорстрой» входит проверка правил соблюдения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Однако работник не провел своевременно ремонт оборудования и других технических средств, а также не контролировал содержание подъездных путей предприятия.
Невыполнение должностных обязанностей привело к тому, что во время движения маневренного состава произошел сход семи вагонов (всего их было 12) и повреждение верхнего строения путей. Инцидент нанес немалый ущерб на общую сумму свыше двух миллионов рублей.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ. Оно направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Ростова-на-Дону. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.
До этого в Ростове-на-Дону осудили мужчину, устроившего три теракта на железной дороге вместе с соседом.