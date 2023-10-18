Комфортная езда по скользким зимним дорогам: топ производителей шин

Если вам нравится отечественный производитель, то стоит обратить внимание на шины Cordiant Snow Cross 2. За полный комплект придется заплатить около 25 тысяч рублей (по пять тысяч за одну шину). Эта фирма занимает третье место в рейтинге. Водители отмечают комфортную езду по скользким зимним дорогам.