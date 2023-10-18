Комфортная езда по скользким зимним дорогам: топ производителей шин

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Приближается зимний сезон, и водителям придется задуматься о смене шин. В интернет-магазинах и у частных лиц предлагается широкий выбор шин по разным ценам.
Летние шины имеют специальный рисунок, который помогает не задерживать воду. Зимние шины, напротив, обеспечивают хорошее торможение и сцепление. Поэтому очень важно менять шины перед зимним сезоном. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» приводит топ-3 лучших производителей зимних шин, основываясь на мнении водителей.
Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 занимает первое место в рейтинге по отзывам автовладельцев на форумах. Стоимость одной шины варьируется в пределах 6 тысяч рублей. Производитель — финская компания.
На втором месте по отзывам находится Hankook Tire Winter i*Pike RS2. Цены на эти шины разные, но в среднем они стоят около 4,6 тысяч рублей. Производитель — корейская компания.
Если вам нравится отечественный производитель, то стоит обратить внимание на шины Cordiant Snow Cross 2. За полный комплект придется заплатить около 25 тысяч рублей (по пять тысяч за одну шину). Эта фирма занимает третье место в рейтинге. Водители отмечают комфортную езду по скользким зимним дорогам.