Похолодание пообещали на выходных в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
В пятницу будет облачно, а температура составит 17 градусов, ветер усилится до четырех метров в секунду. Ночью похолодает до 12 градусов.
В субботу воздух прогреется до 22 градусов, облачная погода сохранится. А в воскресенье может похолодать до 16 градусов.
В понедельник, 23 октября, температура составит 21 градус, во вторник она упадет до 14 градусов. В этот день пройдут дожди, которые закончатся ближе к вечеру.
Ранее Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.