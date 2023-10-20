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Published Сегодня, 04:51

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Updated Сегодня, 04:57

В Ростове-на-Дону может похолодать на выходных с 22 октября

Похолодание пообещали на выходных в Ростове-на-Дону

20 октября 2023, 04:51
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону может похолодать на выходных с 22 октября

В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных в субботу будет теплая погода, а в воскресенье может похолодать, сообщили синоптики.

В пятницу будет облачно, а температура составит 17 градусов, ветер усилится до четырех метров в секунду. Ночью похолодает до 12 градусов.

В субботу воздух прогреется до 22 градусов, облачная погода сохранится. А в воскресенье может похолодать до 16 градусов.

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В понедельник, 23 октября, температура составит 21 градус, во вторник она упадет до 14 градусов. В этот день пройдут дожди, которые закончатся ближе к вечеру.

Ранее Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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