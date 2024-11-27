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2024
Стал известен прогноз погоды на начало декабря в Ростове-на-Дону
27 ноября, 13:52
Дожди надвигаются на Ростов-на-Дону
1 сентября, 08:47
Жара выше +30 градусов накроет Ростов
Жаркая погода сохранится в Ростове всю предстоящую неделю, сообщают метеорологи.
25 августа, 05:37
Стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется жара
7 августа, 06:45
Сильная жара сохранится как минимум неделю в Ростове-на-Дону
11 июля, 05:23
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону потеплеет до +23 градусов
6 апреля, 04:59
2023
В Ростовской области ожидается резкое потепление перед Новым годом
28 декабря 2023, 05:31
Ростовчанам рассказали, когда в городе выпадет снег
5 декабря 2023, 04:57
В Ростове-на-Дону с 14 ноября начнется сезон дождей
11 ноября 2023, 04:57
Стало известно, когда в Ростовской области пройдут дожди
5 ноября 2023, 10:45
Ростовчанам рассказали, когда резко похолодает в ноябре
4 ноября 2023, 13:22
Синоптики рассказали, какая будет погода на длинных выходных в Ростове
2 ноября 2023, 04:49
Синоптики рассказали, какая погода будет в начале ноября в Ростове-на-Дону
1 ноября 2023, 04:51
Каждую ночь Ростов-на-Дону будет заливать дождями
24 октября 2023, 04:50
Стал известен прогноз погоды на ноябрь в Ростовской области
23 октября 2023, 06:53
Похолодание пообещали на выходных в Ростове-на-Дону
20 октября 2023, 04:51
Солнечную и теплую погоду пообещали ростовчанам на выходных
13 октября 2023, 05:48
Стало известно, когда потеплеет в Ростовской области в октябре
12 октября 2023, 05:15
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону резко потеплеет в октябре
10 октября 2023, 04:56
В Ростове-на-Дону резко похолодает до 10 градусов
6 октября 2023, 06:00

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