rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Синоптики рассказали, когда будут дожди в Ростове в ноябре

Стало известно, когда в Ростовской области пройдут дожди

5 ноября 2023, 10:45
Фото: 1MI

Синоптики рассказали, когда будут дожди в Ростове в ноябре

В Ростовской области в начале ноября будет складываться теплая погода, но могут пройти дожди, сообщили синоптики.

В воскресенье, 5 ноября, максимальная температура составит 19 градусов и будет облачно. Но в ночь на понедельник пройдут дожди, а температура опустится до 11 градусов.

Днем осадки сохранятся и потеплеет до 16 градусов, порывы ветра достигнут четырех метров в секунду. Во вторник дождей не будет и выглянет солнце.

В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев
Узнать подробнее

В следующий раз осадки ожидаются в четверг, 9 ноября, а температура составит 12 градусов. Но в пятницу вернется солнечная погода.

Напомним, что температурный рекорд 75-летней давности побила погода в Ростове 1 ноября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьевНа мосту Сиверса в Ростове из-за непогоды столкнулись четыре автоИз-за непогоды жители Ростовской области остались без электричества и воды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Осадки#Ростов#Дожди#Температура#Синоптики#Облачно#Солнце#Теплая погода
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области устраивают массовые побоища, а ПВО сбивает цели
Сегодня, 09:36
Ростовские медики провели операцию раненому бойцу спецоперации
Сегодня, 07:49
Синоптики рассказали, как одеваться в Ростове, чтобы не замерзнуть
Сегодня, 06:57
Телевидение и радио отключат в Ростовской области на неделю с 6 ноября
Сегодня, 06:00
В центре Ростова прогремел взрыв вечером 4 ноября. Что произошло
Сегодня, 05:33
Что ростовчанам приготовить из тыквы: пять потрясающих рецептов
Сегодня, 05:54