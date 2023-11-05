Стало известно, когда в Ростовской области пройдут дожди

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В воскресенье, 5 ноября, максимальная температура составит 19 градусов и будет облачно. Но в ночь на понедельник пройдут дожди, а температура опустится до 11 градусов.
Днем осадки сохранятся и потеплеет до 16 градусов, порывы ветра достигнут четырех метров в секунду. Во вторник дождей не будет и выглянет солнце.
В следующий раз осадки ожидаются в четверг, 9 ноября, а температура составит 12 градусов. Но в пятницу вернется солнечная погода.
Напомним, что температурный рекорд 75-летней давности побила погода в Ростове 1 ноября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.