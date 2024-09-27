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Теплая погода

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Сентябрь
Сильный ветер накроет Ростовскую область на выходных
В ближайшие выходные, 28 и 29 сентября, в Ростовской области прогнозируют усиление ветра. Актуальная информация об этом размещена на сайте Gismeteo.
27 сентября, 07:41
Гидрометцентр предупредил о снижении температуры воздуха в Ростовской области
4 сентября, 17:08
В Ростовской области температура воздуха упадет до +10 градусов
4 сентября, 15:43
Август
Жара под +40 градусов возвращается в Ростов-на-Дону
В понедельник, 19 августа, в Ростове будет малооблачно, согласно прогнозу синоптиков.
18 августа, 11:26
Июль
Сильная жара вернется в Ростов в начале недели
Жаркое начало недели до +36 градусов прогнозируют жителям Ростова синоптики.
28 июля, 06:25
Июнь
На Ростов-на-Дону надвигается 35-градусная жара
Синоптики предупреждают ростовчан о 35-градусной жаре в начале июля, сообщает RostovMeteo
30 июня, 07:50
Температура выше нормы: метеоролог предупредила о жарком июне в Ростове-на-Дону
5 июня, 06:46
Май
Синоптики дали прогноз на последние дни мая в Ростове-на-Дону
27 мая, 06:31
Теплую погоду с сильным ветром пообещали ростовчанам на выходных
24 мая, 05:46
Ростовчанам назвали даты солнечных дней в мае
9 мая, 17:45
Апрель
Теплая погода сохранится в Ростовской области в конце апреля
22 апреля, 05:59
Стал известен прогноз погоды на май 2024 года в Ростовской области
В Ростовской области в мае будет складываться теплая погода, но временами могут пройти дожди, сообщили синоптики.
18 апреля, 14:53
Март
Жара до +25 градусов неожиданно придет в Ростовскую область
На неделе с 1 по 7 апреля в Ростове потеплеет до +25 градусов, сообщают метеорологи.
31 марта, 05:48
Февраль
В Ростове за 70 лет стало вдвое меньше холодных дней
26 февраля, 16:43
Ростовчанам спрогнозировали возвращение тепла после резкого похолодания
На смену заморозков на следующей неделе в Ростов вновь вернется тепло, прогнозируют синоптики.
18 февраля, 05:42
Резкое потепление до +13 градусов прогнозируют синоптики в Ростове
Снег с дождем и потепление до +13 градусов ожидают жителей Ростова-на-Дону на неделе с 5 по 11 февраля, согласно прогнозу метеорологов.
4 февраля, 05:41
Ноябрь 2023
Стало известно, когда в Ростовской области пройдут дожди
5 ноября 2023, 10:45
Октябрь 2023
Солнечно и тепло: воздух в Ростове прогреется до 20 градусов в субботу 14 октября
В Ростове 14 октября ожидается до 20 градусов выше нуля, сообщают метеорологи.
14 октября 2023, 06:41
Сентябрь 2023
Стало известно, какая будет погода в октябре в Ростовской области
28 сентября 2023, 14:16

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