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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

В Ростове ожидается летняя жара на следующей неделе

Жара до +25 градусов неожиданно придет в Ростовскую область

31 марта 2024, 05:48
Фото: 1MI
В Ростове ожидается летняя жара на следующей неделе
На неделе с 1 по 7 апреля в Ростове потеплеет до +25 градусов, сообщают метеорологи.

В понедельник днем, 1 апреля, воздух прогреется до +23 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться не ниже +15 градусов.

Максимальная температура ожидается во вторник. Днем может потеплеть до +25 градусов. Будет ясно и без осадков почти всю неделю. К выходным может быть переменная облачность.

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К концу недели немного похолодает — до +17 градусов днем и +12 градусов ночью. Направление ветра сменится с южного на западный, а потом и на северный и северо-западный.

Ранее синоптики рассказали, что в начале апреля будет довольно тепло, но ветрено. Скорость ветра будет достигать 14 метров в секунду.

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