Жара до +25 градусов неожиданно придет в Ростовскую область

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
В понедельник днем, 1 апреля, воздух прогреется до +23 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться не ниже +15 градусов.
Максимальная температура ожидается во вторник. Днем может потеплеть до +25 градусов. Будет ясно и без осадков почти всю неделю. К выходным может быть переменная облачность.
К концу недели немного похолодает — до +17 градусов днем и +12 градусов ночью. Направление ветра сменится с южного на западный, а потом и на северный и северо-западный.
Ранее синоптики рассказали, что в начале апреля будет довольно тепло, но ветрено. Скорость ветра будет достигать 14 метров в секунду.