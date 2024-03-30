Летний зной и ветер скоростью до 50 км/ч обрушатся на Ростовскую область

Синоптики рассказали, что в последний день марта в Ростовской области ожидается облачная погода без существенных осадков. В отдельных районах Ростовской области утром дороги и улицы окутает туманом, а ветер в течение дня усилится до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха упадет до +2-5 градусов, зато днем потеплеет до +23 градусов.