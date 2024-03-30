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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Летний зной и ветер скоростью до 50 км/ч обрушатся на Ростовскую область

Летний зной и ветер скоростью до 50 км/ч обрушатся на Ростовскую область

30 марта 2024, 12:21
Фото: 1MI
Летний зной и ветер скоростью до 50 км/ч обрушатся на Ростовскую область
Синоптики Ростовского Гидрометцентра предвещают летний зной и сильный ветер в начале апреля, сведения об этом появились на портале СК УГМС.

Синоптики рассказали, что в последний день марта в Ростовской области ожидается облачная погода без существенных осадков. В отдельных районах Ростовской области утром дороги и улицы окутает туманом, а ветер в течение дня усилится до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха упадет до +2-5 градусов, зато днем потеплеет до +23 градусов.

Летняя погода придет в Ростов в конце марта
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В начале апреля погода начнет проясняться, а температура воздуха начнет стремительно повышаться. 1 апреля максимальная температура воздуха достигнет отметки +24 градуса, 2 апреля — +26 градусов. Теплые дни омрачит только сильный ветер скоростью до 14 метров (~50 километров в час).

Ранее стало известно, как дончанам подготовиться к мощным магнитным бурям в начале апреля.

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