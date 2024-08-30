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Ростовская погода

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Август
Метеоролог Вильфанд предупредил о жаре в +35 градусов в Ростовской области
Жара и дожди прогнозируется в Южном федеральном округе, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
30 августа, 08:52
Июль
Сильная жара вернется в Ростов в начале недели
Жаркое начало недели до +36 градусов прогнозируют жителям Ростова синоптики.
28 июля, 06:25
Температура в Ростовской области упадет ниже +30 градусов
Небольшие дожди в Ростове прогнозируют на следующей неделе метеорологи.
21 июля, 05:26
Ураган и ливень надвигаются на Ростовскую область. Уйдет ли аномальная жара?
Сильные дожди с градом и штормовым ветром накроют Ростовскую область, предупредили в ГУ МЧС России по региону.
7 июля, 05:59
Май
В Ростове и области резко похолодает к длинным выходным
На неделе с 6 по 12 мая в Ростовской области похолодает с +23 до +16 градусов, сообщают метеорологи.
6 мая, 04:57
Март
Жара до +25 градусов неожиданно придет в Ростовскую область
На неделе с 1 по 7 апреля в Ростове потеплеет до +25 градусов, сообщают метеорологи.
31 марта, 05:48
Февраль
Ростовчанам спрогнозировали возвращение тепла после резкого похолодания
На смену заморозков на следующей неделе в Ростов вновь вернется тепло, прогнозируют синоптики.
18 февраля, 05:42
Январь
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за снега 28 января
В связи с ухудшением погодных условий в Ростовской области объявили штормовое предупреждение, сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС России.
28 января, 05:28
Стало известно, сколько продержится трескучий мороз в Ростовской области
С 21 по 24 января в Ростове-на-Дону сохранится холодная погода с минусовыми температурами, согласно прогнозу синоптиков.
21 января, 07:21
Ростовскую область накроет метелью 4 января
Метель и сильный ветер ожидаются в Ростовской области днем в четверг, 4 января, сообщили в управлении МЧС по региону.
4 января, 05:35
Декабрь 2023
Климатолог Александр Иошпа дал прогноз на новогодние каникулы в Ростове
29 декабря 2023, 07:41

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