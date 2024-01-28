В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за снега 28 января

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Штормовое предупреждение будет действовать 28 января. Причиной этого стал мокрый снег, сильное налипание которого ожидается на проводах и деревьях.
Жителям региона рекомендуют держаться подальше от деревьев, а также рекламных конструкций. При передвижении по улицам следует обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.
Ранее стало известно, какая погода ожидается в Ростовской области в феврале. Так, в начале месяца в регионе прогнозируются мокрый снег с дождем, а также такие опасные явления для автомобилистов, как гололед и туман.