rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение 28 января

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за снега 28 января

28 января 2024, 05:28
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение 28 января
В связи с ухудшением погодных условий в Ростовской области объявили штормовое предупреждение, сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС России.

Штормовое предупреждение будет действовать 28 января. Причиной этого стал мокрый снег, сильное налипание которого ожидается на проводах и деревьях.

Стало известно, сколько продержится трескучий мороз в Ростовской области
Узнать подробнее

Жителям региона рекомендуют держаться подальше от деревьев, а также рекламных конструкций. При передвижении по улицам следует обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.

Ранее стало известно, какая погода ожидается в Ростовской области в феврале. Так, в начале месяца в регионе прогнозируются мокрый снег с дождем, а также такие опасные явления для автомобилистов, как гололед и туман.

Читайте также:
Ростовскую область накроет метелью 4 январяЖителей Ростовской области попросили не покидать дома из-за снегопадаКлиматолог Александр Иошпа дал прогноз на новогодние каникулы в Ростове
#Общество#Ростовская область#Погода#Штормовое предупреждение#Снег#Снег и гололед#Погода на выходных#Штормовое предупреждение в Ростовской области#Неблагоприятная погода#Ростовская погода
Подпишитесь
Момент обрушения подъезда в доме на Нариманова в Ростове попал на видео
Сегодня, 07:11
Голубев прокомментировал обрушение полное подъезда на Нариманова в Ростове
Сегодня, 07:08
В Ростове «замминистра транспорта» обманул пенсионера на 1,5 млн рублей
Сегодня, 07:41
«Мне на них туалет купить?»: семье из рушащегося дома в Ростове предложили 800 тысяч
Сегодня, 05:26
В аварийном доме на Нариманова продавали квартиры за 4,8 млн рублей
Вчера, 21:04
Жительница дома на Нариманова рассказала, в какую сумму власти оценили ее жилье
Сегодня, 07:42