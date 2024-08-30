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Синоптик Вильфанд предупредил о жаре в +35 градусов в Ростовской области

Метеоролог Вильфанд предупредил о жаре в +35 градусов в Ростовской области

30 августа 2024, 08:52
Фото: pxhere
Синоптик Вильфанд предупредил о жаре в +35 градусов в Ростовской области
Жара и дожди прогнозируется в Южном федеральном округе, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Центральной части России и на Юге ожидается повышение температуры воздуха до +35 градусов в ближайшие дни. При этом в южной части страны жара будет сопровождаться обильными осадками.

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Синоптик отметил, что в последние дни августа в южной части страны также стоит ожидать грозы, град и сильный ветер.

Ранее Гидрометеослужба предупредила об обмелении реки Дон в Ростовской области. Причиной этого называют сильный ветер в регионе. Его порывы достигнут 18 метров в секунду.

Также подробным прогнозом погоды на сентябрь в регионе с RostovGazeta поделились в Ростовском гидрометцентре.

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