Метеоролог Вильфанд предупредил о жаре в +35 градусов в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
В Центральной части России и на Юге ожидается повышение температуры воздуха до +35 градусов в ближайшие дни. При этом в южной части страны жара будет сопровождаться обильными осадками.
Синоптик отметил, что в последние дни августа в южной части страны также стоит ожидать грозы, град и сильный ветер.
Ранее Гидрометеослужба предупредила об обмелении реки Дон в Ростовской области. Причиной этого называют сильный ветер в регионе. Его порывы достигнут 18 метров в секунду.
Также подробным прогнозом погоды на сентябрь в регионе с RostovGazeta поделились в Ростовском гидрометцентре.