rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Изображение материала

Стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется страшная жара

1 августа 2023, 05:53
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на этой неделе ожидается очень сильная жара и облачная погода, сообщили синоптики.

Во вторник, 1 августа, температура составит 35 градусов, осадков не прогнозируется. В среду воздух прогреется до 31 градуса, в четверг — до 33 градусов, пятницу — 35 градусов.

Все эти дни в регионе будет облачно, а скорость ветра составит около двух метров в секунду. Самым жарким днем станет суббота, 5 августа, когда столбики термометров покажут 37 градусов.

Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогоды
Узнать подробнее

В воскресенье температура установится на отметке в 35 градусов, а уже в понедельник снова будет 37 градусов. Порывы ветра достигнут шесть метров в секунду.

Ранее образование смерча на Гребном канале в Ростове засняли на видео очевидцы.

Читайте также:
Режим повышенной готовности продлили в Ростове до 26 июля из-за непогодыРежим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогодыВласти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогоды
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Жара#Погода#Синоптики#Облачно#Осадки#Температура#Смерч#Видео#Ветер#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростовской области разбираются с последствиями взрывов в Волгодонске и Таганроге
31 июля, 14:07
«Птоз и некроз»: косметолог предупредила ростовчанок о последствиях «уколов красоты»
31 июля, 18:11
Политолог Батов разъяснил, чем обусловлены попытки ВСУ атаковать Ростовскую область
31 июля, 15:48
Эксперт заявил о необходимости усиления мер защиты после падения БПЛА под Таганрогом
31 июля, 14:12
Цены на курицу в Ростовской области побили исторический рекорд в июле 2023 года
31 июля, 15:28
Как почетный гражданин Ростова Тер-Абрамиан издавал «Донскую пчелу» и строил бани
31 июля, 07:29