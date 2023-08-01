Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Во вторник, 1 августа, температура составит 35 градусов, осадков не прогнозируется. В среду воздух прогреется до 31 градуса, в четверг — до 33 градусов, пятницу — 35 градусов.
Все эти дни в регионе будет облачно, а скорость ветра составит около двух метров в секунду. Самым жарким днем станет суббота, 5 августа, когда столбики термометров покажут 37 градусов.
В воскресенье температура установится на отметке в 35 градусов, а уже в понедельник снова будет 37 градусов. Порывы ветра достигнут шесть метров в секунду.
Ранее образование смерча на Гребном канале в Ростове засняли на видео очевидцы.