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Президент Путин попросил передать привет командирам во время визита в Ростов

Президент Путин попросил передать привет командирам во время визита в Ростов

20 октября 2023, 07:59
Фото: kremlin.ru
Президент Путин попросил передать привет командирам во время визита в Ростов

Путин во время визита в Ростов-на-Дону передал привет командирам

Президент России побывал в Ростове-на-Дону в штабе ВС России и передал привет всем командирам, пишет ТАСС.

Глава государства возвращался из Перми и посетил донскую столицу. Он встретился с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, который доложил о ходе проведения спецоперации.

О содержании доклада на данный момент информации нет. Выходя из штаба, Путин попросил передать привет бойцам.

В Сети опубликовали кадры визита Владимира Путина в Ростов-на-Дону
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«Всем командирам привет передавайте», — пишет издание со ссылкой на слова президента.

Ранее в Сети опубликовали кадры визита Владимира Путина в Ростов-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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