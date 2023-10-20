Президент Путин попросил передать привет командирам во время визита в Ростов

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
Глава государства возвращался из Перми и посетил донскую столицу. Он встретился с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, который доложил о ходе проведения спецоперации.
О содержании доклада на данный момент информации нет. Выходя из штаба, Путин попросил передать привет бойцам.
«Всем командирам привет передавайте», — пишет издание со ссылкой на слова президента.
Ранее в Сети опубликовали кадры визита Владимира Путина в Ростов-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.