Подростка ударило током на вагоне поезда в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Происшествие произошло на станции Каменская. Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы транспортной полиции установили, что все произошло из-за нарушений правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Уроженец Донецка после того, как забрался на вагон, получил электроудар. После этого 13-летнего мальчика доставили в больницу.
Ранее стало известно, что в Каменске-Шахтинском подростки ночью попали на железнодорожные пути. Там один из них забрался на вагон грузового состава и получил удар током.