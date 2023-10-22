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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:08

Подростка ударило током на вагоне поезда в Ростовской области

Подростка ударило током на вагоне поезда в Ростовской области

22 октября 2023, 07:06
Фото: Midjourney
Подростка ударило током на вагоне поезда в Ростовской области
Несовершеннолетний получил удар током после того, как забрался на вагон грузового поезда, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Происшествие произошло на станции Каменская. Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы транспортной полиции установили, что все произошло из-за нарушений правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

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Уроженец Донецка после того, как забрался на вагон, получил электроудар. После этого 13-летнего мальчика доставили в больницу.

Ранее стало известно, что в Каменске-Шахтинском подростки ночью попали на железнодорожные пути. Там один из них забрался на вагон грузового состава и получил удар током.

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