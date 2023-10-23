Как продукты влияют на наше настроение: мнение диетолога Кругловой

Осенью мы часто чувствуем хандру. Вместо того, чтобы прибегать к мороженому и тортикам, можно улучшить настроение с помощью сбалансированного питания и определенных продуктов. Диетолог Наталья Круглова назвала продукты, которые могут положительно и отрицательно влиять на наше настроение.