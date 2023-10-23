Как продукты влияют на наше настроение: мнение диетолога Кругловой

Posted 23 октября, 14:37
Published 23 октября, 14:37
Modified 23 октября, 14:41
Updated 23 октября, 14:41
Эксперт объясняет, что есть продукты, которые способствуют хорошему настроению, продукты, которые могут вызывать негативное эмоциональное состояние, и также есть напитки и продукты, которые при умеренном употреблении могут быть полезными, но в больших количествах могут вызвать настроение, пишет runews24.ru.
Круглова также отмечает, что наше питание оказывает значительное влияние на наш вес, а наш вес влияет на эмоциональное самочувствие. Есть исследования, которые говорят о связи между лишним весом и депрессией.
Эксперт подчеркивает, что сбалансированный рацион является ключевым фактором для хорошего настроения. Наш организм чувствует себя хорошо, когда получает все необходимые питательные вещества.
Особое внимание следует уделить полиненасыщенным жирным кислотам, так как исследования показывают, что их употребление способствует поддержанию хорошего эмоционального состояния и может помочь предотвратить депрессию. Омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, могут быть полезны при умеренном потреблении.
Важно также разнообразие в рационе, не только по вкусам, но и по текстуре блюд, так как это также может положительно влиять на эмоциональное состояние человека.
Существуют также продукты, которые следует употреблять умеренно для поддержания хорошего настроения, такие как сладости, кофеин и алкоголь.