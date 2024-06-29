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Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

В Ростовскую область придет 35-градусная жара с 4 июля

Стало известно, когда придет страшная жара в Ростовскую область

29 июня 2024, 04:58
Фото: Изображение Midjourney

В Ростовскую область придет 35-градусная жара с 4 июля

В Ростовской области в начале июля ожидается жаркая погода, сообщили синоптики.

В конце июня будет складываться солнечная погода, температура поднимется до +33 градусов. Осадков не будет, а ветер усилится до четырех метров в секунду.

В понедельник, 1 июля, воздух может прогреться до +34 градусов. В остальном погодные условия не поменяются.

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В среду и четверг усилится ветер и станет облачно. Максимальная температура будет находиться на отметке +34 градуса.

А с четверга, 4 числа, воздух прогреется до +35 градусов. С этого дня начнутся дожди, которые будут продолжаться несколько дней.

Ранее крышу снесло ветром в Ростове на припаркованные машины.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Жара#Синоптики#Происшествия
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