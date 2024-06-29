Стало известно, когда придет страшная жара в Ростовскую область

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
В конце июня будет складываться солнечная погода, температура поднимется до +33 градусов. Осадков не будет, а ветер усилится до четырех метров в секунду.
В понедельник, 1 июля, воздух может прогреться до +34 градусов. В остальном погодные условия не поменяются.
В среду и четверг усилится ветер и станет облачно. Максимальная температура будет находиться на отметке +34 градуса.
А с четверга, 4 числа, воздух прогреется до +35 градусов. С этого дня начнутся дожди, которые будут продолжаться несколько дней.
Ранее крышу снесло ветром в Ростове на припаркованные машины.