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Posted 24 октября, 07:35

Published 24 октября, 07:35

Modified 24 октября, 07:43

Updated 24 октября, 07:43

Стало известно о гибели главы Кашарского района Ростовской области

Стало известно о гибели главы Кашарского района Ростовской области

24 октября 2023, 07:35
Фото: «Совет муниципальных образований Ростовской области»
Стало известно о гибели главы Кашарского района Ростовской области

Погиб глава Кашарского района Ростовской области Фалынсков

Ушел из жизни глава администрации Кашарского района Ростовской области Иван Фалынсков, сообщается на сайте Совета муниципальных образований региона.

По информации Совета, Фалынсков трагически погиб, но что именно с ним произошло, не раскрывается. Его родным и близким выразили соболезнования.

На сайте администрации района данных о его гибели нет.

Добавим, что от других официальных источников информации о его смерти не поступало, она уточняется.

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Напомним, что в октябре он отметил 58-й день рождения. Сам он родился в станице Шумилинской Верхнедонского района.

Ранее ушел из жизни бывший депутат Думы Таганрога Колесников. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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