Стало известно о гибели главы Кашарского района Ростовской области

Posted 24 октября, 07:35
Published 24 октября, 07:35
Modified 24 октября, 07:43
Updated 24 октября, 07:43
По информации Совета, Фалынсков трагически погиб, но что именно с ним произошло, не раскрывается. Его родным и близким выразили соболезнования.
На сайте администрации района данных о его гибели нет.
Добавим, что от других официальных источников информации о его смерти не поступало, она уточняется.
Напомним, что в октябре он отметил 58-й день рождения. Сам он родился в станице Шумилинской Верхнедонского района.
Ранее ушел из жизни бывший депутат Думы Таганрога Колесников. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.