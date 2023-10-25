Как выбрать квартиру для покупки

Если выбирать новостройку, то есть несколько преимуществ. Планировки обычно более удобные: нет лишних коридоров, продуманы места для шкафов и бытовой техники. Еще один плюс — новые инженерные коммуникации, которые позволяют экономить на коммунальных расходах.



Однако у новостроек тоже есть недостатки. В течение первых пяти лет дом может усаживаться, что приводит к изменению параметров и смещению полов и стен. Большинство новостроек в экономически развитых регионах сдаются без отделки. Кроме того, первые несколько лет будет мешать шум от ремонтных работ.



Если жить в квартале, который еще не сдан, то придется мириться со строительной площадкой под окнами, пылью и грязью на дорогах несколько лет.