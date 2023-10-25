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Posted 25 октября, 14:20

Published 25 октября, 14:20

Modified 25 октября, 14:22

Updated 25 октября, 14:22

Как выбрать квартиру для покупки

Как выбрать квартиру для покупки

25 октября 2023, 14:20
Фото: Midjourney
Как выбрать квартиру для покупки
Многих интересует вопрос о том, как правильно выбрать и проверить квартиру перед покупкой. Их стоимость сейчас довольно высокая, поэтому следует знать несколько нюансов о том, на что нужно обратить внимание.

Когда приняли решение купить квартиру, нужно подойти к этому как к проекту. Каждый этап должен быть тщательно проработан. Есть несколько особенностей, на которые следует обратить внимание.

По информации Kp.ру, первая из них — выбор между новостройкой и вторичным жильем. Новые стены всегда приятно видеть, но это не всегда гарантирует качество. С другой стороны, в старом жилом фонде квартира может быть отремонтирована, но проводка и другие коммуникации могут оказаться в плачевном состоянии. В каждом варианте есть свои плюсы и минусы.

Какие плюсы у новостроек

Если выбирать новостройку, то есть несколько преимуществ. Планировки обычно более удобные: нет лишних коридоров, продуманы места для шкафов и бытовой техники. Еще один плюс — новые инженерные коммуникации, которые позволяют экономить на коммунальных расходах.

Однако у новостроек тоже есть недостатки. В течение первых пяти лет дом может усаживаться, что приводит к изменению параметров и смещению полов и стен. Большинство новостроек в экономически развитых регионах сдаются без отделки. Кроме того, первые несколько лет будет мешать шум от ремонтных работ.

Если жить в квартале, который еще не сдан, то придется мириться со строительной площадкой под окнами, пылью и грязью на дорогах несколько лет.

Какие плюсы у новостроекКакие плюсы у новостроек
Какие плюсы у новостроек
Фото: 1MI

Плюсы и минусы жилья на вторичном рынке

Среди плюсов можно выделить то, что всегда есть возможность пообщаться с соседями, включая тех, кто здесь давно, и узнать об обстановке.

Часто квартира имеет пригодный для проживания ремонт — хотя бы на первое время.
Населенный район с развитой инфраструктурой: магазины, школы, поликлиники и общественный транспорт.

Что касается минусов, то коммуникации в доме могут быть изношены. Старые здания часто имеют маленькие лифты или их вообще нет, а также узкие лестничные клетки, что может вызвать некоторый дискомфорт при переезде или ремонте. История недвижимости не всегда ясна.

Плюсы и минусы жилья на вторичном рынкеПлюсы и минусы жилья на вторичном рынке
Плюсы и минусы жилья на вторичном рынке
Фото: 1MI

Стоимость недвижимости

В последние годы произошли изменения в стоимости недвижимости. Строительный бум, различные льготные программы и одновременный рост цен на строительные материалы стали причиной того, что рынок стал перегретым.

Новая недвижимость того же класса, что и «вторичка», всегда будет дороже. Возможно, застройщик объяснит это особенностями проекта — его право. Однако стоит помнить, что многие объекты сдаются без полов и стен — только несущие конструкции. Это означает, что придется вложиться в ремонт, а на данный момент это дорогое удовольствие.

Район и доступность общественного транспорта при покупке квартиры

Если новое здание построено не в уже существующем районе, а находится в новом квартале, то ситуация с транспортом будет печальной в первые годы. То же самое относится и к дорогам: строительная техника быстро разрушает асфальт. Поэтому часто новые районы не имеют дорог, пока идет строительство.

Еще одна проблема в новых кварталах — перегруженность городского транспорта. Местные власти часто не в состоянии организовать автобусные маршруты большой вместимости и предпочитают передать это на управление частным лицам с микроавтобусами. Кроме того, многие жильцы покупают собственный транспорт, так как понимают, что без этого будет неудобно добираться домой. Иногда каждый член семьи имеет свою машину. В результате, пробки на дорогах и забитые парковки — обычное явление в новых кварталах.

При выборе вторички можно рационально оценить доступность общественного транспорта.

То же самое относится и к дорогам: строительная техника быстро разрушает асфальт. Поэтому часто новые районы не имеют дорог, пока идет строительство.То же самое относится и к дорогам: строительная техника быстро разрушает асфальт. Поэтому часто новые районы не имеют дорог, пока идет строительство.
То же самое относится и к дорогам: строительная техника быстро разрушает асфальт. Поэтому часто новые районы не имеют дорог, пока идет строительство.
Фото: 1MI

Как проверить состояние дома перед покупкой квартиры

Стоит поинтересоваться серией жилого комплекса. В сети можно найти информацию о большом количестве типовых проектов, указывающих на их преимущества и недостатки, а также особенности, связанные с конкретным местоположением квартиры. Если продавец не знает название серии, то можно его отыскать в техническом паспорте квартиры. Некоторые города имеют онлайн-карты со списком доступных объектов.

Обратить внимание нужно на следующие характеристики:

• количество лифтов;
• входную группу, крыльцо;
• наличие фойе;
• место для консьержа;
• наличие системы видеонаблюдения;
• наличие парковок;
• состояние подъезда (запахи, чистота, целостность окон).

Как проверить состояние дома перед покупкой квартирыКак проверить состояние дома перед покупкой квартиры
Как проверить состояние дома перед покупкой квартиры
Фото: 1MI

Также стоит уточнить тип плиты — газовая или электрическая. В домах с электроплитами стоимость потребляемой электроэнергии ниже, поскольку такие плиты потребляют достаточно много электричества. А газ является потенциально опасным источником.

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