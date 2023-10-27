«Кошка, подхожу»: житель Волгодонска бесследно исчез после сообщения в мессенджере

«Он всегда меня предупреждал, чтобы не пугалась, сидя в наушниках. Но тогда сообщение я не увидела. А спустя час, когда уже начала волноваться, взяла телефон… Но Ян „был в сети в 19.41“, — сообщила возлюбленная пропавшего парня СМИ.