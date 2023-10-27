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Published Сегодня, 06:58

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Updated Сегодня, 07:01

«Кошка, подхожу»: житель Волгодонска бесследно исчез после сообщения в мессенджере

«Кошка, подхожу»: житель Волгодонска бесследно исчез после сообщения в мессенджере

27 октября 2023, 06:58
Фото: 1MI
«Кошка, подхожу»: житель Волгодонска бесследно исчез после сообщения в мессенджере

Житель Волгодонска таинственно исчез после сообщения в мессенджере своей подруге

Житель Волгодонска отправил сообщение своей девушке, что подходит к дому, и бесследно исчез, пишет КП.

25-летний житель города Волгодонска Ян Лэнь исчез 21 октября после того, как вышел с работы и отправил сообщение своей девушке.

По информации издания, девушка рассказывает, что утром Ян вышел из дома в хорошем настроении. Перед этим влюбленные обнялись, как делали всегда. В 19.29 мужчина прислал сообщение «Кошка, я уже к дому подхожу».

«Он всегда меня предупреждал, чтобы не пугалась, сидя в наушниках. Но тогда сообщение я не увидела. А спустя час, когда уже начала волноваться, взяла телефон… Но Ян „был в сети в 19.41“, — сообщила возлюбленная пропавшего парня СМИ.

Девушка пыталась искать мужчину самостоятельно, обзвонила друзей и знакомых, искала информацию в аккаунтах в соцсетях.Девушка пыталась искать мужчину самостоятельно, обзвонила друзей и знакомых, искала информацию в аккаунтах в соцсетях.
Девушка пыталась искать мужчину самостоятельно, обзвонила друзей и знакомых, искала информацию в аккаунтах в соцсетях.
Фото: ЛизаАлерт Ростов

Девушка пыталась искать мужчину самостоятельно, обзвонила друзей и знакомых, искала информацию в аккаунтах в соцсетях. Но выяснить ничего не удалось, он просто ушел с работы и пропал. Установленные камеры видеонаблюдения записали, как Ян вышел из офиса, где работал.

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Его девушка обратилась в полицию, подключились к поискам волонтеры отряда «Лиза Алерт». Ян Лэнь худощавого телосложения, его рост составляет 184 сантиметра, у него темно-каштановые волосы и карие глаза.

В день исчезновения он был одет в куртку с капюшоном, черную толстовку с белыми цифрами и синие кроссовки с оранжевой вставкой. У него был с собой черный рюкзак с изображением моря в японском стиле.

Ранее в Ростове объявили об исчезновении начальника отдела управления торговли Дмитрия Исаева.

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