Экономист рассказал, когда ростовчане полностью уйдут от наличных денег

«Что касается вопроса о снижении наличности в Ростовской области и перехода полностью на безналичную оплату, то следует помнить, что это макроэкономическая проблема, а Ростовская область — это частный случай. Говорить же о полной ликвидации наличных денег, а тем более о сроках, на мой взгляд, не корректно, поскольку, во-первых, этого не может знать никто. Во-вторых, наличные деньги будут всегда — мотив предосторожности никто не отменял: хранение денег в форме наличности для непредвиденных жизненных и экономических обстоятельств, с возможностью распоряжаться ими в будущем, останутся», — заключает Юрий Туманян.