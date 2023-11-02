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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Экономист: «Ростов никогда не перейдет полностью на безналичную оплату»

Экономист рассказал, когда ростовчане полностью уйдут от наличных денег

2 ноября 2023, 14:19
Фото: 1MI
Экономист: «Ростов никогда не перейдет полностью на безналичную оплату»

Экономист Туманян рассказал, когда ростовчане полностью откажутся от наличных

Наличные деньги останутся в руках особо осторожных дончан, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал профессор кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктор экономических наук Юрий Туманян.

Как сообщает «РИА Новости», объем наличных денег в обращении в октябре сократился на 150,7 миллиарда рублей.

Юрий Туманян отмечает, что в современной экономике наличные деньги в общей денежной массе составляют примерно около 10 — 15%.

«Все остальное это безналичные денежные средства. Данная цифра может изменяться в зависимости от конъюнктурных изменений в экономике. Тот факт, что объем наличных денег в общении в октябре в России сократился на 150,7 миллиарда рублей, можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, это связано с повышением процентной ставки ЦБ, поскольку из-за увеличения доходности депозитов наличная денежная масса перетекает в банковские счета», — объясняет эксперт.

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Вторая причина, по мнению доктора экономических наук, это инфляционные ожидания населения и макроэкономическая нестабильность.Вторая причина, по мнению доктора экономических наук, это инфляционные ожидания населения и макроэкономическая нестабильность.
Вторая причина, по мнению доктора экономических наук, это инфляционные ожидания населения и макроэкономическая нестабильность.
Фото: 1MI

Вторая причина, по мнению доктора экономических наук, это инфляционные ожидания населения и макроэкономическая нестабильность.

«Что касается вопроса о снижении наличности в Ростовской области и перехода полностью на безналичную оплату, то следует помнить, что это макроэкономическая проблема, а Ростовская область — это частный случай. Говорить же о полной ликвидации наличных денег, а тем более о сроках, на мой взгляд, не корректно, поскольку, во-первых, этого не может знать никто. Во-вторых, наличные деньги будут всегда — мотив предосторожности никто не отменял: хранение денег в форме наличности для непредвиденных жизненных и экономических обстоятельств, с возможностью распоряжаться ими в будущем, останутся», — заключает Юрий Туманян.

Ранее RostovGazeta писала о том, как не разориться во время «черной пятницы».

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