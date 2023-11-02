rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Ростовская АЭС выполнила план октября на 102,8%

Ростовская АЭС выполнила план октября на 102,8%

2 ноября 2023, 15:38
Фото: Ростовская АЭС
Ростовская АЭС выполнила план октября на 102,8%
В октябре текущего года Ростовская АЭС, входящая в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом», выработала для потребителей Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов 3,156 млрд кВт.часов электроэнергии, выполнив план месяца на 102,8%.

Как отмечает директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, это далеко не единственный высокий показатель.

— С января по октябрь текущего года план по выработке электричества Ростовской АЭС выполнен на 101,8%. На коллективе атомной станции лежит большая ответственность, ведь энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. От безопасной и надежной работы нашего предприятия зависит стабильность энергоснабжения потребителей южных регионов России, — говорит директор Ростовской АЭС.

Годовое государственное задание для Ростовской АЭС, установленное ФАС России, составляет 32, 279 млрд кВт.ч. За прошедшие 10 месяцев волгодонские атомщики уже выдали в энергосистему страны 26,704 млрд кВт.часов.

Фото: Ростовская АЭС

Кроме того, благодаря ответственному подходу к работе, в этом году сотрудниками Ростовской АЭС остановлено попадание в атмосферу более 11 млн тонн углекислого газа, образующегося при сжигании органического топлива, необходимого для производства такого же количества энергии.

В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в обычном режиме в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет.

Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли всегда доступна на сайте www.russianatom.ru.

Подпишитесь
Над Ростовской областью поразили воздушные цели, а жители устроили массовое побоище
Сегодня, 14:53
«Ищите женщину»: депутаты назвали причину массовой драки с «южанами» в Волгодонске
Сегодня, 14:47
Из МВД в Ростове уволили конвоира, передавшего наркотики заключенному прямо в суде
Сегодня, 14:38
Экономист рассказал, когда ростовчане полностью уйдут от наличных денег
Сегодня, 14:19
«Получили от спонсоров»: политолог заявил, почему ВСУ пытаются бить по дельте Дона
Сегодня, 14:34
Старейшина лидеров общественного мнения в новых регионах России о своем пути домой
Сегодня, 13:31