Ростовская АЭС выполнила план октября на 102,8%

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Как отмечает директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, это далеко не единственный высокий показатель.
— С января по октябрь текущего года план по выработке электричества Ростовской АЭС выполнен на 101,8%. На коллективе атомной станции лежит большая ответственность, ведь энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. От безопасной и надежной работы нашего предприятия зависит стабильность энергоснабжения потребителей южных регионов России, — говорит директор Ростовской АЭС.
Годовое государственное задание для Ростовской АЭС, установленное ФАС России, составляет 32, 279 млрд кВт.ч. За прошедшие 10 месяцев волгодонские атомщики уже выдали в энергосистему страны 26,704 млрд кВт.часов.
Кроме того, благодаря ответственному подходу к работе, в этом году сотрудниками Ростовской АЭС остановлено попадание в атмосферу более 11 млн тонн углекислого газа, образующегося при сжигании органического топлива, необходимого для производства такого же количества энергии.
В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в обычном режиме в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет.
Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли всегда доступна на сайте www.russianatom.ru.