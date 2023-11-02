Ростовская АЭС выполнила план октября на 102,8%

— С января по октябрь текущего года план по выработке электричества Ростовской АЭС выполнен на 101,8%. На коллективе атомной станции лежит большая ответственность, ведь энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. От безопасной и надежной работы нашего предприятия зависит стабильность энергоснабжения потребителей южных регионов России, — говорит директор Ростовской АЭС.