Новый пересадочный узел для ж/д транспорта запустят на Сахалине в ноябре 2023 года

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Уже в ноябре 2023 года у жителей островной столицы появится возможность без пробок и пересадок добираться из планировочного района в деловой центр. «Городской экспресс» уже действует в Южно-Сахалинске, и пассажиры успели оценить его удобство. Пригородными маршрутами, которые связывают Ново-Александровск и Дальнее с областным центром, пользуются около 8 тысяч человек ежемесячно — в 2022 году эта цифра составляла не более 500 поездок.
«Этот вид перевозок быстро набирает популярность у южносахалинцев. После увеличения частоты курсирования поездов до 30 рейсов в день только на маршруте Южно-Сахалинск — Дальнее количество людей, пересевших на рельсовые автобусы, на данном участке выросло в 8 раз. Преимущество в том, что этот вид транспорта не зависит от городских пробок и отличается низкой стоимостью», — рассказал и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.
Благоустройство нового транспортно-пересадочного узла близится к завершению: подрядчик уже уложил асфальтовое покрытие и бордюрный камень. Осталось смонтировать знаки, нанести разметку и уложить тротуарную плитку.
«Для удобства людей будет организован заезд городских автобусов к железнодорожной станции „Нова“. Таким образом, жители смогут с комфортом пересаживаться с одного вида транспорта на другой», — отметил директор центра управления городской мобильностью Южно-Сахалинска Александр Попов.
Заезжать на железнодорожную станцию по маршруту будут городские автобусы № 10, 71, 62, 119, 189. А при оплате транспортной картой пассажиры в течение 45 минут смогут бесплатно пересесть на автобусы и пригородные поезда, курсирующие на участке.
Железнодорожный транспорт интегрируют в городскую сеть по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Первые два ТПУ — «Привокзальный» на вокзале Южно-Сахалинска и «Алые розы» в Дальнем — заработали в декабре 2022 года. Там предусмотрены перроны, посадочные посты для автобусов, крытые велопарковки и зеленые зоны. Глава региона поручил увеличить интенсивность курсирования пригородных поездов в границах Южно-Сахалинской городской агломерации. Для этого планируется построить дополнительные параллельные пути –двухпутные вставки, которые обеспечат разъезд железнодорожных составов. Также в январе 2024 года ожидается поставка 8 новых пассажирских вагонов. В Южно-Сахалинске обустроили ряд совмещенных остановочных пунктов, перенесли автобусные остановки, построили уже три ТПУ, расширили маршрутную сеть пригородного железнодорожного сообщения, а также внедрили мультимодальные абонементы для пассажиров.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что городской общественный транспорт в регионах ждет масштабное обновление. Местные власти должны наладить систему мониторинга и разработать маршруты таким образом, чтобы они были удобны для жителей, подчеркнул глава государства.